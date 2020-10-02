В Украине допустили военную поддержку Азербайджана

Украина не будет стоять в стороне в ситуации войны Армении и Азербайджана - нардеп/ УНИАН

Украина готова оказать военную помощь Баку в вооруженном противостоянии Азербайджана с Арменией в Нагорном Карабахе в случае такой необходимости.

Об этом заявила народный депутат от фракции Слуга народа Людмила Марченко в эфире телеканала Украина 24.

По ее словам, Киев уже помогает Баку по ряду направлений – речь идет о правовой и гуманитарной помощи. В Украине планируют составить дополнительный список помощи Азербайджану.

Кроме того, Украина способна оказать Азербайджану и военную поддержку в том случае, если Баку это будет нужно.

"Украина готова сегодня на разных площадках поддерживать Азербайджан. Это и военная поддержка, и гуманитарная всем тем, что нужно будет в будущем. Это военная ситуация. Я уверена, что если вопрос встанет так остро, то Украина не пройдет мимо", - подчеркнула Марченко.Читайте такжеВ МИД Украины сделали заявление о войне Азербайджана и Армении

Конфликт в Нагорном Карабахе