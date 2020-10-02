В Украине допустили военную поддержку Азербайджана

Киев уже оказывает Баку гуманитарную помощь.
Украина готова оказать военную помощь Баку в вооруженном противостоянии Азербайджана с Арменией в Нагорном Карабахе в случае такой необходимости.
Об этом заявила народный депутат от фракции Слуга народа Людмила Марченко в эфире телеканала Украина 24.
По ее словам, Киев уже помогает Баку по ряду направлений – речь идет о правовой и гуманитарной помощи. В Украине планируют составить дополнительный список помощи Азербайджану.
Кроме того, Украина способна оказать Азербайджану и военную поддержку в том случае, если Баку это будет нужно.
"Украина готова сегодня на разных площадках поддерживать Азербайджан. Это и военная поддержка, и гуманитарная всем тем, что нужно будет в будущем. Это военная ситуация. Я уверена, что если вопрос встанет так остро, то Украина не пройдет мимо", - подчеркнула Марченко.Читайте такжеВ МИД Украины сделали заявление о войне Азербайджана и Армении
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Вооруженное противостояние Азербайджана и Армении в районе Нагорного Карабаха обострилось утром, 27 сентября. Ереван обвинил азербайджанскую сторону в обстреле мирных населенных пунктов непризнанной Нагорно-карабахской республики. В Баку, в свою очередь, заявили о провокации Армении и начали контрнаступательную операцию.
- В Армении объявили о военном положении в стране и всеобщей мобилизации. Ереван рассматривает возможность признания Нагорного Карабаха независимым государством.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган поддержал действия Азербайджана и выступил с жесткой критикой в адрес США, России и Франции. По его словам, страны-гаранты не смогли урегулировать конфликт в течение 30 лет, поэтому теперь не имеют права делать замечания президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
- 1 октября Дональд Трамп, Владимир Путин и Эммануэль Макрон опубликовали совместное заявление с требованием к Азербайджану и Армении немедленно прекратить огонь и перевести решение проблемы в дипломатическую плоскость.