В Украине зафиксирована самая короткая здоровая жизнь в Европе

Здоровая жизнь в Украине самая короткая среди стран Европы / Фото: profobrazovanie.org

Исследователи выяснили, что в Украине продолжительность здоровой жизни в Украине в 2019 году была самой низкой среди стран Европы, поскольку составляет 61.7 года.

Анализ обнародовали аналитики Global Burden of Disease Study 2019, оно основано на ряде показателей в 204 странах мира в течение 1950-2019 годов. Исследование опубликовано в журнале Lancet.

По данным экспертов, они проанализировали и выделили те годы, когда человек той или иной национальности живет в добром здравии.

Результаты исследования:

в Украине этот показатель в 2019 году составлял 61.7 года;

средний мировой показатель составляет 63.5 лет;

в России ожидаемая продолжительность здоровой жизни – 63.7 лет;

в Беларуси – 65,0;

в Польше – 68,0;

в Чехии – 68.5;

во Франции – 71.2;

в Германии – 69.5;

в Италии – 71.0;

в Испании – 71.3;

в Великобритании – 68.9;

в Японии - 73.3 года;

в Сингапуре – 73.9;

в США – 65.2.

Напомним, не все украинцы боятся вируса - чуть больше половины (58%) считают, что коронавирус не угрожает или почти не угрожает им лично. В то же время превалирующее большинство жителей Украины (72%) постоянно носят маски в общественных местах.

Подавляющее большинство граждан нашей страны уверены в том, что в целом Украина движется в неправильном направлении, и только 19% имеют противоположное мнение.

Как писал Главред, социологический опрос продемонстрировал преобладающее мнение жителей Украины по поводу причин возникновения пандемии коронавируса.