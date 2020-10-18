В Украине зафиксирована самая короткая здоровая жизнь в Европе

Наиболее долго в добром здравии люди живут в Японии и Сингапуре.
Исследователи выяснили, что в Украине продолжительность здоровой жизни в Украине в 2019 году была самой низкой среди стран Европы, поскольку составляет 61.7 года.
Анализ обнародовали аналитики Global Burden of Disease Study 2019, оно основано на ряде показателей в 204 странах мира в течение 1950-2019 годов. Исследование опубликовано в журнале Lancet.
По данным экспертов, они проанализировали и выделили те годы, когда человек той или иной национальности живет в добром здравии.
Результаты исследования:
в Украине этот показатель в 2019 году составлял 61.7 года;
средний мировой показатель составляет 63.5 лет;
в России ожидаемая продолжительность здоровой жизни – 63.7 лет;
в Беларуси – 65,0;
в Польше – 68,0;
в Чехии – 68.5;
во Франции – 71.2;
в Германии – 69.5;
в Италии – 71.0;
в Испании – 71.3;
в Великобритании – 68.9;
в Японии - 73.3 года;
в Сингапуре – 73.9;
в США – 65.2.
Напомним, не все украинцы боятся вируса - чуть больше половины (58%) считают, что коронавирус не угрожает или почти не угрожает им лично. В то же время превалирующее большинство жителей Украины (72%) постоянно носят маски в общественных местах.
Подавляющее большинство граждан нашей страны уверены в том, что в целом Украина движется в неправильном направлении, и только 19% имеют противоположное мнение.
Как писал Главред, социологический опрос продемонстрировал преобладающее мнение жителей Украины по поводу причин возникновения пандемии коронавируса.