"В Украине ждет мучительная смерть": "вагнеровцы" назвали цель приезда в Беларусь

Задержание российских боевиков в Беларуси / Скриншот

Двое из 33 боевиков ЧВК Вагнера, задержанных в Беларуси незадолго до президентских выборов, назвали цель своего визита.

Как подчеркнули в интервью российскому телеканалу Russia Today наемники, назвавшиеся Степаном и Максимом, они являлись гражданами Украины до получения российского гражданства.

По словам боевиков, они прибыли в Минск для того, чтобы дальше сесть на самолет и полететь в Стамбул, откуда якобы должны были переправиться в Венесуэлу, в Каракас.

"Конечной точкой у нас был Каракас, какой-то объект нефтеструктуры. Наш, я понимаю, российский объект", — рассказал один из мужчин. Кураторы зарплату обещали в пять тысяч долларов в месяц.

Оба члена группы говорят, что им объяснили выбор маршрута тем, что российские аэропорты в тот момент работали только на прием граждан из-за рубежа, а вылететь через них было невозможно. Саму работу они нашли через знакомых, которые, как и они сами, воевали на Донбассе.

Читайте такжеУбивали украинцев: эксперт объяснил, почему Лукашенко отдал РФ боевиков Вагнера"У нас есть среди бывших ополченцев Донбасса, добровольцев, свое сарафанное радио, мы поддерживаем отношения, созваниваемся периодически. Поступило предложение от знакомых. Сказали, вот, за границей хороший заработок, частное охранное предприятие, охрана объекта в Венесуэле", - подчеркнул один из наемников.

Они отметили, что во время "собеседования" вопросы им задавали исключительно о событиях на Донбассе. Однако, по словам мужчин, они не имеют отношения к ЧВК Вагнер.

Боевики Вагнера Степан и Максим / Скриншот

Задержанным рассказали о запросе Украины на их экстрадицию. По словам одного из мужчин, он увидел в документах в качестве оснований упоминания о грабежах и убийствах более полутора сотен человек. Как рассказали Степан и Максим, сначала по поводу обвинений в Беларуси речь в отношении них шла о терроризме, а затем мужчины обвинялись по статье 293 Уголовного кодекса (Массовые беспорядки) через статью 13 (Приготовление к преступлению). По словам мужчин, данные о них самих у сотрудников органов госбезопасности Беларуси были взяты из базы украинского портала Миротворец. Степану домой пришло письмо из прокуратуры Украины с подозрениями в совершении преступлений по уголовному делу, заведенному 30 мая. Само письмо было отправлено в день задержания группы — 29 июля.

Читайте такжеВыдача боевиков Вагнера РФ: эксперт назвал главную ошибку Киева

Боевик Степан добавил, что перед консулом его вызвали два "комитетчика": "Говорят: "Украинская сторона требует вас экстрадировать. Что вы об этом думаете?" Я говорю, что ничего хорошего об этом не думаю. Они спросили: "Вы знаете, что вас там ожидает?" Я говорю: "Да. Официально — статья за терроризм. А по факту — быстрая или медленная мучительная смерть".

Ранее глава комитета Верховной Рады по нацбезопасности Александр Завитневич прокомментировал ситуацию с задержанием в Беларуси боевиков российской ЧВК Вагнера. Он опроверг предположение о том, что Украина причастна к организации этой спецоперации.