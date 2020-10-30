В Варшаве откроют огромный госпиталь на стадионе

В Варшаве откроют госпиталь на стадионе / Reuters

В Варшаве на Национальном стадионе решили открыть госпиталь для больных опасным коронавирусом.

"На первом этапе мы вводим в эксплуатацию 300 коек. На следующей неделе - мы достигнем 500 коек, на следующем этапе целом 1200 коек", - заявил руководитель канцелярии премьер-министра Михал Дворчик, сообщает TVN24 в пятницу, 30 октября.

При этом среди этих коек сто будут подготовлены как места интенсивной терапии.

"Кислород был проведен ко всем кроватям. Здесь сделано очень много логистической работы. Достаточно сказать, что здесь проложено 45 километров электрических кабелей, пять километров кислородных труб, кислородных баков. Огромное инфраструктура, которая была разработана и построена впечатляющими темпами", - добавил Дворчик.

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По его словам, для обслуживания 500 коек, которые планируется ввести в эксплуатацию на следующей неделе, нужно 250 врачей, фельдшеров и медсестер.