УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Варшаве откроют огромный госпиталь на стадионе

30 октября 2020, 19:23

Для обслуживания 500 коек, которые планируется ввести в эксплуатацию на следующей неделе, нужно 250 врачей, фельдшеров и медсестер.

Коронавирус
В Варшаве откроют госпиталь на стадионе / Reuters

В Варшаве на Национальном стадионе решили открыть госпиталь для больных опасным коронавирусом.

"На первом этапе мы вводим в эксплуатацию 300 коек. На следующей неделе - мы достигнем 500 коек, на следующем этапе целом 1200 коек", - заявил руководитель канцелярии премьер-министра Михал Дворчик, сообщает TVN24 в пятницу, 30 октября.

При этом среди этих коек сто будут подготовлены как места интенсивной терапии.

"Кислород был проведен ко всем кроватям. Здесь сделано очень много логистической работы. Достаточно сказать, что здесь проложено 45 километров электрических кабелей, пять километров кислородных труб, кислородных баков. Огромное инфраструктура, которая была разработана и построена впечатляющими темпами", - добавил Дворчик.

Читайте такжеЗимой коронавирус может стать еще агрессивнее – ученые

По его словам, для обслуживания 500 коек, которые планируется ввести в эксплуатацию на следующей неделе, нужно 250 врачей, фельдшеров и медсестер.

  • Напомним, в марте из-за коронавируса была объявлена пандемия. В этом же месяце с 11 числа в Украине был введен карантин. Кабмин решил, что карантин в Украине – до конца 2020 года.
  • Ранее нардеп, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий говорил, что по результатам совещания у президента Владимира Зеленского был разработан комплекс мер для борьбы с распространением COVID-19, в частности, в них входят новые штрафы.
новости Польши госпиталь стадион коронавирус коронавирус карта коронавирус в мире
Сейчас вы просматриваете новость «В Варшаве откроют огромный госпиталь на стадионе». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

20:07
В ВОЗ назвали главные последствия COVID-19 и обратились к миру
20:01
В Турции второе землетрясение за сутки: среди погибших школьники
19:56
Литва направила Беларуси решительную ноту протеста Видео
19:45
"Проснись, Самурай": как скоро настоящие глаза будут не нужны?
19:23
В Варшаве откроют огромный госпиталь на стадионе
Реклама
19:21
У Зеленского сделали громкое заявление о космической ракете
19:11
Подсудное дело на 150 миллионов: названы причины не доверить украинской вакцине от COVID-19 Видео
19:09
Белок: врачи рассказали о дневной норме для здоровья Видео
18:59
В МИД Украины сделали заявление о решении вопроса по безвизу с ЕС Видео
18:45
Нацполиция задержала виновника кровавой аварии в центре Киева
18:40
В МВД озвучили подробности смертельного ДТП на Майдане Видео
18:37
Ермак объяснил послам G7, кто виноват в скандале с КСУ Видео
18:15
Фракции Верховной Рады выступают против увольнения судей КСУ – журналист Видео
18:12
Google запустила собственный VPN-сервис
18:11
Землетрясение в Турции и Греции: количество пострадавших возросло, возникло цунами Видео
18:02
Рак легких: британский врач назвал признак, который "прячется" в глазах Видео
17:40
В носках и босоножках: Тина Кароль шокировала внешним видом ​
17:38
Гороскоп на 31 октября для всех: опасности и нежданная приятность Видео
17:29
Железо: как понять, что у вас в организме дефицит Видео
17:28
В КСУ назвали причину закрытия уголовных дел о недостоверных декларациях Видео
Реклама
17:15
В центре Киева джип влетел в толпу людей Видео
17:11
Геймеры составили список лучших игр десятилетия: неожиданный победитель
17:10
Украина обновила список стран "красной" зоны Видео
17:08
Бюджетный и классический рахат лукум – рецепты на Хэллоуин Видео
17:05
"Началась истерика, всё!": юрист пояснил, что меняется в законе о наследстве Видео
16:40
Лучшие бесплатные VPN для ПК, браузеров и мобильных устройств
16:25
Врач объяснила, как заставить соблюдать карантин в Украине
16:17
Усик - Чисора: когда и где смотреть главный бой года Видео
16:15
Астролог предупредил Украину об эпидемической катастрофе
16:06
Судья КСУ заявил о давлении из Офиса Зеленского и подал в отставку Видео
15:50
Прогноз погоды на выходные: в Украину идет резкое похолодание Видео
15:43
Гороскоп на ноябрь 2020: одному знаку Зодиака сулят несказанный фарт
15:18
В Турции произошло землетрясение 7 баллов: опубликованы фото Видео
15:17
Глава КСУ обратился к Зеленскому с просьбой о переговорах
15:15
В МИД Украины сделали жесткое заявление в адрес России из-за Беларуси Видео
14:58
Бомбический салат из рукколы – быстрый рецепт Видео
14:27
В КСУ допустили резонансное решение по Высшему антикоррупционному суду Видео
14:19
Как правильно чистить зубы щеткой и нитью: главные правила и ошибки Видео
14:05
Зеленский решил распустить КСУ после разговора с главой суда – Мендель Видео
13:59
Как избавиться от экземы на руках из-за санитайзера: названы простые способы Видео
Реклама
13:58
Лунный календарь на ноябрь 2020: назван самый благоприятный день
13:50
Настя Каменских предстала в новом образе и нарвалась на жесткую критику​ Видео
13:50
"Нам отступать некуда": Лукашенко анонсировал протестующим тотальный террор Видео
13:41
Хабиб Нурмагомедов разразился угрозами в адрес "твари" Макрона Видео
13:25
Локдаун во Франции: тысячи парижан покидают город из-за карантина Видео
13:23
Второе октябрьское полнолуние 2020: точное время и главные лузеры дня
13:18
"Конституционный переворот": глава КСУ резко отреагировал на идею Зеленского распустить суд Видео
13:07
Болит шея: названы точки, которые помогут уменьшить боль Видео
12:55
Врачам приподняли зарплату: Степанов похвастался суммой Видео
12:46
Соцсеты вызывают депрессию: медик указала на 4 способа победить ее Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять