В ВОЗ анонсировали новые экспресс-тесты на COVID-19: кому достанутся

В ВОЗ рассказали о тестах на коронавирус / Reuters

Для определения заражения коронавирусом создан новый эффективный экспресс-тест, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

Новые тесты получат странам с низким и средним уровнем дохода, в которых наблюдаются проблемы с тестированием, пишет Associated Press.

Подчеркивается, что эти страны планируется обеспечить 120 миллионами экспресс-тестов на коронавирус.

Соответствующая программа оценивается в 600 миллионов долларов на начальном этапе и должна начаться уже в следующем месяце.

Экспресс-тесты ищут антигены или белки, обнаруженные на поверхности вируса. Они обычно считаются менее точными, хотя быстрее выявляют болезнь, чем ПЦР-тесты, которые более точные и качественные.

Эти тесты дают надежные результаты примерно за 15-30 минут, а не за часы или дни, по более низкой цене с менее сложным оборудованием, подчеркнул Гебрейесус.

Стоимость теста оценивают в 5 долларов за экземпляр.

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