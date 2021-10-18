В ВОЗ дали оптимистичный прогноз по выходу мира из пандемии коронавируса

Когда мир выйдет из пандемии – в ВОЗ сделали прогноз / Reuters

Мир может выйти из пандемии коронавирусной болезни уже в 2022 году. В то же время COVID-19 останется с человечеством, как и грипп. Такую оценку дал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"Я оптимист, считаю, что в следующем году мы выйдем из пандемии, но, конечно же, коронавирус не закончится. И, возможно, нам придется с ним жить", – заявил эксперт в интервью СТВ. В качестве примера Клюге привел грипп, вакцины от которого каждый год незначительно меняются для противодействия новым штаммам.

Также представитель ВОЗ выразил мнение, что на данный момент в мире уже достаточно вакцин от коронавируса, чтобы привить всех желающих, а не только тех людей, входящих в группы риска. Он пояснил, что сейчас миру необходимо, чтобы 80-85% его населения было вакцинировано от COVID-19.

"В 35 из 53 стран Европейского региона ВОЗ наблюдается плато по вакцинации, то есть количество вакцинированных людей больше не растет", – отметил глава европейского бюро ВОЗ.

По его мнению, чтобы пандемия не повторилась, "в каждой стране здравоохранение должно играть первоочередную роль". Если не будет здравоохранения и здоровья, то не будет ни экономики, ни безопасности, ни социального спокойствия. Поэтому нужно инвестировать в здравоохранение, считает Клюге.

Пандемия не будет длиться вечно

Напомним, ранее похожий прогноз дал руководитель Moderna Стефан Бансель – он также выразил мнение, что пандемия коронавируса завершится в 2022 году. Увеличение производства вакцин обеспечит необходимые поставки по всему миру.

Тем временем в ряде областей Украины из-за роста заболеваемости COVID-19 ужесточили карантин. В "красную" зону находятся уже пять регионов. В Национальной академии наук констатировали, что за последнее время количество занятых коек для пациентов с коронавирусом превысило максимальные показатели предыдущих волн эпидемии, а смертность выросла в 2,3 раза.