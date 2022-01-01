В ВОЗ назвали главное условие для преодоления пандемии коронавируса

"Если мы покончим с неравенством, мы покончим с пандемией"/ Reuters

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус во время новогоднего поздравления сделал заявление по поводу завершения пандемии коронавирусной инфекции в мире.

Он упомянул о несправедливой вакцинации населения. В частности, по словам Гебреиусуса, проблема состоит в том, что неравномерное распределение вакцин увеличивает риск мутации коронавируса, пишет ВВС.

Поэтому глава ВОЗ считает, что сейчас важно отказаться от узкого национализма и накопления вакцины от COVID-19.

"Узкий национализм и накопления вакцин в некоторых странах взорвали справедливость и создали идеальные условия для появления варианта "Омикрон", и чем дольше длится несправедливость, тем выше риск развития вируса таким образом, который мы не можем предсказать", - отметил Гебреисус.

Также он добавил, что "если мы покончим с неравенством, мы покончим с пандемией".

Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил, что нынешняя пандемия коронавируса COVID-19 не будет последней для человечества, и призвал готовиться к появлению новых пандемий. Генсек ООН призвал уделить этому вопросу внимание и направить на это инвестиции, а также отметил необходимость обеспечения равного доступа к вакцинам.

Читайте также: