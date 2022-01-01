В ВОЗ назвали главное условие для преодоления пандемии коронавируса

По словам главы организации, проблема заключается в неравенстве по распределению вакцин.
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус во время новогоднего поздравления сделал заявление по поводу завершения пандемии коронавирусной инфекции в мире.
Он упомянул о несправедливой вакцинации населения. В частности, по словам Гебреиусуса, проблема состоит в том, что неравномерное распределение вакцин увеличивает риск мутации коронавируса, пишет ВВС.
Поэтому глава ВОЗ считает, что сейчас важно отказаться от узкого национализма и накопления вакцины от COVID-19.
"Узкий национализм и накопления вакцин в некоторых странах взорвали справедливость и создали идеальные условия для появления варианта "Омикрон", и чем дольше длится несправедливость, тем выше риск развития вируса таким образом, который мы не можем предсказать", - отметил Гебреисус.
Также он добавил, что "если мы покончим с неравенством, мы покончим с пандемией".
Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил, что нынешняя пандемия коронавируса COVID-19 не будет последней для человечества, и призвал готовиться к появлению новых пандемий. Генсек ООН призвал уделить этому вопросу внимание и направить на это инвестиции, а также отметил необходимость обеспечения равного доступа к вакцинам.
Читайте также:
- "Конец не за горами": Билл Гейтс уточнил свой прогноз по поводу окончания пандемии коронавируса
- Психолог пояснила, почему во время пандемии стало больше панических атак
- В ООН спрогнозировали, как именно удастся победить пандемию коронавируса
- Новый год 2022 может стать годом прекращения пандемии COVID-19 - ВОЗ
- 2022 год может стать последним для пандемии коронавируса
- Массовая ревакцинация от коронавируса продлевает пандемию - ВОЗ
- "Последние всплески коронавируса": вирусолог заявила, что пандемия уже идет к завершению
- Генсек ООН призвал все страны мира готовиться к новым пандемиям
- Вакцинация 70% мирового населения: в ВОЗ назвали сценарий завершения пандемии COVID-19