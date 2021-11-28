В ВОЗ назвали возможную причину появления штамма коронавируса Омикрон / pixabay.com

Новый южноафриканский штамм коронавируса Омикрон (B.1.1.529) мог образоваться в организме человека, который после перенесенного COVID-19 имел слабый иммунитет и не смог полностью вылечиться.

Зараженный коронавирусом пациент с ослабленным иммунитетом, который не вылечился до конца, мог носить вирус в организме долгое время, благодаря чему он реплицировался, объяснила одну из рассматриваемых гипотез представительница ВОЗ Мария ван Керкхове в интервью Financial Times .

Она отметила, что специалисты еще не знают точной причины появления омикрон-штамма. В настоящее время страны, где выявили новый штамм, готовятся отправить его образцы в агентства по биобезопасности по всему миру.

По ее словам, через две-три недели ученые получат результаты исследований эффективности существующих вакцин против "Омикрона".

Комментируя информацию о новом штамме коронавируса, эксперт призвала не обвинять страны, в которых его обнаружили. Реагировать на новый вариант вируса, по ее словам, нужно адекватно и не поддаваться паническим настроениям.

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Она также напомнила о том, что в мире прогрессирует опасный COVID-штамм Дельта, из-за которого продолжают умирать пациенты во всех странах.

"Нельзя забывать, сколько людей им заражены", – сказала представительница ВОЗ.

Она добавила, что за мутациями коронавируса, в том числе и за штаммом Омикрон, нужно пристально следить и проводить больше тестов.

Где и когда нашли новый вариант COVID-19

Первые сообщения о заражениях новой мутацией коронавируса появились 23 ноября. Случаи заболевания подтвердились в провинции Гаутенг ЮАР у 77 пациентов. Также вирус зафиксирован у 4 человек в Ботсване. Один заболевший прилетел из Южной Африки в Гонконг, где и был установлен диагноз.

По оценкам эпидемиологического центра ЮАР, около 90% новых случаев заболевания в регионе Гаутенг вызваны новым штаммом. Но также вирус мог уже распространиться и в восьми других провинциях страны.

Первый инфицированный за пределами ЮАР был обнаружен в Израиле 25 ноября. Заболевший прибыл в страну из Республики Малави.

В каких странах Европы зафиксировали Омикрон

Первый случай нового варианта COVID-19 был обнаружен в Бельгии. В Великобритании официально подтвердили два случая заражения новым COVID-штаммом. Два случая также обнаружили в Германии. Новый вариант коронавируса также выявили и в Италии. В Чехии проверяют на Омикрон человека, вернувшегося в страну из Намибии.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) собрала экстренное заседание, в рамках которого оценила новый варианта коронавируса, впервые выявленный в Южной Африке и Ботсване. Эксперты назвали его "вызывающим беспокойство" из-за того, что этот штамм, вероятно, легче передается, чем Дельта. ВОЗ обозначила вариант B.1.1.529 под названием "Омикрон".

Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери предупредил об опасности нового варианта коронавируса, получивший название "Омикрон". Он предположил, что этот штамм может быть таким же опасным, как вирус Эбола.

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