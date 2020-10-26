В ВОЗ обнадежили прогнозом по коронавирусу

С начала пандемии в мире было зафиксировано 42 млн случаев заражения, более 1,1 млн умерли от последствий заражения.
По миру суточный прирост заражения коронавирусом снизился до 438 633 после субботнего антирекорда.
Как пишет сайт Всемирной организации здравоохранения, в субботу по всему миру зарегистрировали 468 409 новых случаев заражения коронавирусом.
Это - самый высокий показатель с момента начала пандемии. В воскресенье число новых заражений в мире пошло на снижение.
С начала пандемии в мире было зафиксировано 42 млн случаев заражения, более 1,1 млн умерли от последствий заражения.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- В Украине вновь введут максимально жесткий карантин, если суточное число зараженных коронавирусом пациентов достигнет 15 000 человек. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский.
- 17 октября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что чаще всего попадают в больницы в тяжелом состоянии с коронавирусом пациенты из группы риска (в возрасте 65+), и те, которые имеют сопутствующие заболевания.
Автор: Екатерина Трохимчук