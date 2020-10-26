В ВОЗ обнадежили прогнозом по коронавирусу

В ВОЗ заявили о том, что коронавирус пошел на спад / Reuters

По миру суточный прирост заражения коронавирусом снизился до 438 633 после субботнего антирекорда.

Как пишет сайт Всемирной организации здравоохранения, в субботу по всему миру зарегистрировали 468 409 новых случаев заражения коронавирусом.

Это - самый высокий показатель с момента начала пандемии. В воскресенье число новых заражений в мире пошло на снижение.

С начала пандемии в мире было зафиксировано 42 млн случаев заражения, более 1,1 млн умерли от последствий заражения.

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