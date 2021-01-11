В ВОЗ огорчили заявлением о коллективной вакцинации от коронавируса

Несмотря на появление сразу нескольких вакцин от коронавируса, людям необходимо не забывать о мерах противодействия.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что население планеты не сможет выработать коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19 в 2021 году.
Главный научный сотрудник ВОЗ Сумий Сваминатансегодня во время брифинга заявил, что коллективная иммунизация останется недоступной человечеству в 2021 году, так как из-за неравномерного распределения вакцин от коронавируса большинство людей останутся незащищенными перед COVID-19.
"Мы не сможем достичь коллективной иммунизации. Вакцину получат все страны, однако мы должны быть терпеливыми", — отметила она.
Читайте такжеУ коронавируса обнаружили слабое место – как это поможет людям
Сваминатан также добавила, что несмотря на появление сразу нескольких вакцин от коронавируса, людям необходимо не забывать о мерах противодействия коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине эпидемиологи констатируют сокращение инкубационного периода коронавируса до семи-восьми дней.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в первой декаде января в Украине ожидается около 20-25 тысяч новых больных коронавирусом в день.
- Президент Владимир Зеленский прокомментировал решение о покупке Украиной вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac Biotech. По его словам, Украина заключила контракт не дождавшись конца испытаний, поскольку многие страны стоят в очереди. При этом вакцина поступит только после официальной регистрации.