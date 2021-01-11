В ВОЗ огорчили заявлением о коллективной вакцинации от коронавируса

В ВОЗ сделали заявление о вакцинации от коронавируса / Reuters

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что население планеты не сможет выработать коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19 в 2021 году.

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумий Сваминатансегодня во время брифинга заявил, что коллективная иммунизация останется недоступной человечеству в 2021 году, так как из-за неравномерного распределения вакцин от коронавируса большинство людей останутся незащищенными перед COVID-19.

"Мы не сможем достичь коллективной иммунизации. Вакцину получат все страны, однако мы должны быть терпеливыми", — отметила она.

Читайте такжеУ коронавируса обнаружили слабое место – как это поможет людям

Сваминатан также добавила, что несмотря на появление сразу нескольких вакцин от коронавируса, людям необходимо не забывать о мерах противодействия коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред: