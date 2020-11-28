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В ВОЗ поведали, где искать источник опасного коронавируса

28 ноября 2020, 02:36

В организации отметили, что пандемия распространяется по миру неравномерно.

ВОЗ, здание
Источник коронавируса нужно искать в Ухане - ВОЗ / Reuters

В ВОЗ считают, что искать источник первого заражения опасным китайский коронавирусом стоит в китайском Ухане. После этого можно будет начать изучение проявление опасного вируса в других местах.

Об этом на брифинге в Женеве заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Что касается изучения происхождения вируса, то должно быть ясно одно: это изучение начнется с Уханя в Китае, откуда пришло первое сообщение. Затем, на основе того, что будет обнаружено, мы можем направиться в другие места", - заявил Гебрейесус.

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Он также отметил, что пандемия распространяется в мире неравномерно, поскольку 70% случаев COVID-19 приходится всего на 10 стран. По его словам, важная роль в борьбе с пандемией принадлежит тестированию.

"Сейчас мы направляем эти тесты в разные районы мира", - сообщил Гебрейесус и добавил, что программа столкнулась с дефицитом средств на 500 млн долларов.

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