В ВОЗ поведали, где искать источник опасного коронавируса

В организации отметили, что пандемия распространяется по миру неравномерно.
В ВОЗ считают, что искать источник первого заражения опасным китайский коронавирусом стоит в китайском Ухане. После этого можно будет начать изучение проявление опасного вируса в других местах.
Об этом на брифинге в Женеве заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
"Что касается изучения происхождения вируса, то должно быть ясно одно: это изучение начнется с Уханя в Китае, откуда пришло первое сообщение. Затем, на основе того, что будет обнаружено, мы можем направиться в другие места", - заявил Гебрейесус.
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Он также отметил, что пандемия распространяется в мире неравномерно, поскольку 70% случаев COVID-19 приходится всего на 10 стран. По его словам, важная роль в борьбе с пандемией принадлежит тестированию.
"Сейчас мы направляем эти тесты в разные районы мира", - сообщил Гебрейесус и добавил, что программа столкнулась с дефицитом средств на 500 млн долларов.
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