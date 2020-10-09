В ВОЗ поведали, когда в Украине появится вакцина от коронавируса

В первую очередь вакцинироваться будут медработники, старики и люди с хроническими заболеваниями.
В ВОЗ назвали примерные сроки появления в Украине долгожданной вакцины от опасного коронавируса.
Об этом рассказал руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт.
По его словам, наша страна может получить вакцину во второй половине 2021 года.
В первую очередь вакцинироваться будут:
- медработники,
- люди преклонного возраста,
- люди с хроническими заболеваниями.
"Если все будет хорошо, тогда вакцина будет доступна в Украине и других странах - членах COVAX - начиная со второй половины 2021 года для групп высокого риска", - отметил он.
Хабихт сказал, что страны могут сами принимать решение относительно групп риска на основе эпидемиологической ситуации в стране.
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Автор: Екатерина Трохимчук