В ВОЗ поведали, когда в Украине появится вакцина от коронавируса

В Украине вакцина от коронавируса может появится через год / Reuters

В ВОЗ назвали примерные сроки появления в Украине долгожданной вакцины от опасного коронавируса.

Об этом рассказал руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт.

По его словам, наша страна может получить вакцину во второй половине 2021 года.

В первую очередь вакцинироваться будут:

медработники,

люди преклонного возраста,

люди с хроническими заболеваниями.

"Если все будет хорошо, тогда вакцина будет доступна в Украине и других странах - членах COVAX - начиная со второй половины 2021 года для групп высокого риска", - отметил он.

Хабихт сказал, что страны могут сами принимать решение относительно групп риска на основе эпидемиологической ситуации в стране.

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