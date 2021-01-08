В ВОЗ поведали, кто скупил большинство вакцин от коронавируса

Габреисус призвал страны и производителей вакцин от коронавируса прекратить заключать двусторонние соглашения, используя для этого механизм COVAX.
Богатые страны мира скупили большую часть вакцин от коронавируса. Таким образом жители бедных стран могут оставить без доступа к COVID-вакцинам.
По данным ВОЗ, по состоянию на сейчас вакцинацию населения от коронавируса эффективными COVID-вакцинами проводят 42 страны, из них 36 - имеют высокий уровень доходов. Еще шесть стран, которые вакцинируют свое население, имеют средний доход.
"Очевидная проблема заключается в том, что страны с низким и большинство со средним уровнем доходов еще не получают вакцину. Это проблема, которую мы можем решить с помощью COVAX и ACT-Accelerator", - заявил Глава Всемирной организации здравоохранения Аданом Габреисус.
Глава ВОЗ призвал богатые страны, закупившие больше вакцин, чем им нужно, и которые контролируют мировые поставки, немедленно пожертвовать их и передать механизму COVAX.
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"Вакцинальный национализм вредит всем нам и ведет к поражению", - подчеркнул он.
Кроме того, Габреисус призвал страны и производителей вакцин от коронавируса прекратить заключать двусторонние соглашения, используя для этого механизм COVAX.
Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Глава Минздрава Максим Степанов 29 декабря сделал заявление, согласно которому Украина намерена в феврале 2021 года получить около 150-200 тысяч доз вакцин от коронавируса. Государство обеспечить прививками категории граждан, которые относятся к группам риска.
- В Министерстве здравоохранения 30 декабря сообщили о подписании договора с китайской компанией Sinovac Biotech о поставках вакцины от коронавируса. Киев должен получить 1,9 млн доз препарата. Примечательно, что вакцина из КНР пока не прошла третий этап клинических исследований.
- СМИ 6 января рассказали, что в Киеве началась подпольная вакцинация от коронавируса. В одной из частных клиник столицы якобы за 1-3$ тысячи можно привиться препаратом Pfizer/BioNTech.