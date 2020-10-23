В ВОЗ припугнули прогнозом по пандемии коронавируса

В ВОЗ ошарашили заявлением о коронавирусе / Reuters

В ВОЗ напугали заявлением о том, что ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в том, что касается пандемии коронавируса.

Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что в данный момент некоторые страны находятся на опасной траектории.

"Мы находимся на критически важном перекрестке в пандемии заболевания COVID-19, особенно в Северном полушарии", - сказал он.

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