В ВОЗ припугнули прогнозом по пандемии коронавируса

В опасной траектории находятся страны Северного полушария.
В ВОЗ напугали заявлением о том, что ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в том, что касается пандемии коронавируса.
Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что в данный момент некоторые страны находятся на опасной траектории.
"Мы находимся на критически важном перекрестке в пандемии заболевания COVID-19, особенно в Северном полушарии", - сказал он.
Коронавирус в мире - что было ранее:
- По состоянию на утро 23 октября, коронавирус в мире заразил уже 41 641 309 жителей планеты. За сутки поставили 469 972 новых диагноза Covid-19. Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия и Аргентина.
- Ранее эксперт сделал важное уточнение насчет теста, как не пропустить COVID-19. В Украине изменился подход к тестированию на коронавирус.
- Эксперт развенчал популярный миф о заражении COVID-19. Вирус размножается в организме, только если ему удалось проникнуть в клетки, подчеркнул Арег Тотолян.
Автор: Екатерина Трохимчук