В ВОЗ припугнули увеличением смертности от коронавируса

Смертность от коронавируса возрастет - ВОЗ / УНИАН

Число жертв коронавируса может вырасти вдвое до того, как эффективные вакцины появятся в широком доступе

Об этом сообщило Reuters.

СМИ сослалось на заявление исполнительного директора программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкла Райана.

Он отметил, что количество смертельных случаев от коронавируса может возрасти до 2 млн, если не предпринимать согласованные действия по сдерживанию пандемии.

"Если мы этого не сделаем (не предпримем согласованных действий), число, о котором вы говорите (2 миллиона смертей), не только можно вообразить, но, к сожалению, оно очень вероятно", – сказал Райан.

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Также он добавил, что молодых людей не следует винить в недавнем росте инфекций, несмотря на растущую обеспокоенность по поводу того, что молодежь способствует распространению вируса после того, как ограничения и запреты были ослаблены по всему миру.

Сейчас мировая смертность от COVID-19 приближается к 1 млн человек.

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