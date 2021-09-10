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"Страны должны делиться вакциной": в ВОЗ рассказали, что поможет человечеству победить коронавирус

10 сентября 2021, 17:49
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Вакцинация позволяет предотвратить тяжелое течение заболевания и смерти от последствий коронавируса.

Пандемия, коронавирус
Пандемия может быть преодолена только путем вакцинации / Reuters

В ВОЗ сделали заявление о том, что поможет человечеству победить коронавирус. В Организации в очередной раз ацентировали внимание на необходимости вакцинации. Причем, всеобщей.

На сегодняшний день главной целью кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции является предотвращение тяжелых форм заболевания. При этом, страны должны занять активную позицию в плане обмена и распространения вакцин.

Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, пишет Le Figaro.

Он утверждает, что ранее речь шла о достижении коллективного иммунитета с вакцинации до 80% населения. Однако с приходом "Дельты" все изменилось. И теперь, "чтобы выйти из острой фазы, необходимо выработать всеобъемлющий подход, одновременно наращивая масштабы вакцинации, а также потенциал производства".

"Нам необходимо расширять географию производственных мощностей с учетом местных возможностей и экспертного опыта. И, третье, нам необходимо увеличить обмен дозами. Страны должны более активно делиться дозами вакцин", - сказал он.

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Но пока формирование коллективного иммунитета не является приоритетной целью.

"Вакцинация позволяет предотвратить тяжелое течение заболевания и смерти. Мы видим, что заболеваемость с тяжелым течением и смертность в странах, которые наращивают охвачено прививками, существенно снижается. Очень важно, что огромное давление, который был на системах здравоохранения, постепенно снижается ", - заключил Клюге.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения сделала неутешительное заявление об уровне заболеваемости коронавирусом. В Организации акцентировали, что мир перешел на плато и оно находится на довольно высоком уровне.

Также ранее на территории Волынского региона индийский штамм коронавируса "Дельта" обнаружили у 47 человек. При этом, самому младшему инфицированному всего лишь 17 дней.

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