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В ВОЗ сделали тревожное заявление из-за лечения коронавируса антибиотиками

18 ноября 2020, 18:36

Большинство людей пьют антибиотики для того, чтобі не подхватить опасній вирус.

коронавирус,люди
В ВОЗ призвали не лечить коронавирус антибиотиками / Reuters

В ВОЗ предостерегают от лечения китайского коронавируса антибиотиками.

Согласно с последними исследованиями организации, в Европе возможен рост устойчивости к антибиотикам в Европе из-за неправильного использования этих препаратов во время пандемии.

"Долгосрочная проблема неправильного использования антибиотиков отдельными людьми и медицинскими учреждениями ухудшается из-за пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.

Согласно результатам исследования, использование антибиотиков росло на протяжении пандемии вместе с количеством новых случаев заражения коронавирусом.

Согласно проведенному исследованию, 79-96% из тех, кто принимал антибиотики, не были заражены COVID-19, но пили лекарства, чтобы не заразиться. Среди тех, кто попал в больницу, также всего 15% пациентов нуждались в антибиотиках, так как у них были сопутствующие бактериальные инфекции, однако препараты выдавались 75% заразившихся.

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В частности, третье поколение антибиотиков класса цефалоспорины может в скором времени потерять свою эффективность, так как ряд европейских медицинских учреждений в начале пандемии пытались лечить коронавирус подобными препаратами.

Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • Врач-педиатр из Харькова, кандидат медицинских наук Андрей Пеньков рассказал о проблемах при лечении зараженных коронавирусом украинцев. По его словам, для преодоления пандемии в стране делается недостаточно, а чиновники и медики должны разработать "рабочие действующие правила игры".
  • Известный украинский инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что лучше использовать УЗИ легких в отделениях оказания медицинской помощи, чем рентген грудной клетки для диагностики пневмонии COVID-19.

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