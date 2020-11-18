В ВОЗ сделали тревожное заявление из-за лечения коронавируса антибиотиками

Большинство людей пьют антибиотики для того, чтобі не подхватить опасній вирус.
В ВОЗ предостерегают от лечения китайского коронавируса антибиотиками.
Согласно с последними исследованиями организации, в Европе возможен рост устойчивости к антибиотикам в Европе из-за неправильного использования этих препаратов во время пандемии.
"Долгосрочная проблема неправильного использования антибиотиков отдельными людьми и медицинскими учреждениями ухудшается из-за пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.
Согласно результатам исследования, использование антибиотиков росло на протяжении пандемии вместе с количеством новых случаев заражения коронавирусом.
Согласно проведенному исследованию, 79-96% из тех, кто принимал антибиотики, не были заражены COVID-19, но пили лекарства, чтобы не заразиться. Среди тех, кто попал в больницу, также всего 15% пациентов нуждались в антибиотиках, так как у них были сопутствующие бактериальные инфекции, однако препараты выдавались 75% заразившихся.
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В частности, третье поколение антибиотиков класса цефалоспорины может в скором времени потерять свою эффективность, так как ряд европейских медицинских учреждений в начале пандемии пытались лечить коронавирус подобными препаратами.
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