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В ВОЗ заявили о риске появления более опасного штамма коронавируса

18 февраля 2022, 22:03

Глава ВОЗ уточнил, что сегодня у мирового сообщества есть "инструменты и ноу-хау".

В ВОЗ предупредили о риске появления более опасного заразного штамма коронавируса. Он подчеркнул, что сегодня в мире для этого сложились "идеальные условия".

"Сложившиеся сегодня условия являются идеальными для появления более заразного и опасного варианта (коронавируса - ред.)", - сказал глава ВОЗ во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, высокий уровень охвата вакцинацией в некоторых странах в сочетании с менее тяжелым протеканием заболевания при заражении штаммом "Омикрон", вызвали опасное предположение о том, что пандемия COVID-19 закончилась.

"Но это не так - не тогда, когда 70 тысяч человек в неделю умирают от предотвратимой и излечимой болезни", - добавил Гебрейесус.

Глава ВОЗ уточнил, что сегодня у мирового сообщества есть "инструменты и ноу-хау", которые могут позволить покончить с пандемией коронавируса в этом году. Он подчеркнул, что ее прекращение должно находиться в фокус внимания всего человечества.

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Новая волна коронавируса из-за штамма Омикрон

Компания Sinovac заявила, что ее вакцина от коронавируса CoronaVac защищает от нового распространённого штамма Омикрон и обеспечивает сильный иммунный ответ организма. В компании рассказали, что бустерную дозу препарата испытуемые получили через шесть месяцев после первой вакцинации.

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Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что новый штамм коронавируса Омикрон быстро распространяется по миру. Однако, по предварительным данным, этот штамм COVID-19 может быть менее опасен, чем Дельта.

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