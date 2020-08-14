В ВОЗ рассказали, почему не взяли российскую вакцину от коронавируса / Reuters

Специалисты Всемирной организации здравоохранения не включили недавно зарегистрированную Российской Федерации вакцину от китайского коронавируса Covid-19 в перечень тех вакцин, которые находятся на завершающем этапе испытаний.

Об этом сообщает The Associated Press.

Вместе с тем ВОЗ включила в список девяти экспериментальных вакцин от Covid-19 в механизм инвестирования Covax facility. Данная инициатива позволяет странам инвестировать в разработку нескольких вакцин для получения раннего доступа (при этом теоретически обеспечивая финансирование развивающихся стран).

"Мы не располагаем достаточной информацией в настоящее время для принятия решения (по российской вакцине - Главред). Сейчас мы ведем переговоры с Россией, чтобы получить дополнительную информацию и понять состояние этого продукта, испытания, которые были осуществлены, а также возможные следующие шаги", ‒ отметил старший советник генерального директора ВОЗ Брюс Эйдвард.

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Напомним, ранее, 11 августа 2020 года, в Минздраве РФ зарегистрировали первую в мире вакцину для профилактики коронавируса Спутник V, а президент Владимир Путин заявил ‒ ее дважды испытала на себе одна из его дочерей. Вакцину разработали специалисты российского НИЦЭМ имени Гамалеи.