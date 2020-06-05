"Огромный успех": Трамп сделал сенсационное заявление о вакцине от Covid-19

Дональд Трамп заявил о прорыве в создании вакцины / Reuters

Вакцина от коронавируса создана в США и готова к испытаниям на пациентах.

Об этом в пятницу, 5 июня, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции.

"Огромный успех достигнут в отношении вакцин. У нас есть более 2 млн вакцин, готовых к отправке в том случае, если они пройдут проверку на безопасность", - сказал он.

По словам Трампа, до восьми компаний в США занимаются разработкой вакцин и лекарств от коронавируса.

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"По сути мы готовы действовать в том, что касается вопросов транспортировки и логистики. В отношении лекарств у нас все замечательно", - заявил он.

Вакцина от коронавируса

Как ранее писал Главред, в Украине не ведутся разработки вакцины против коронавируса COVID-19. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Ранее врач-инфекционист, эпидемиолог, бывший председатель Центра общественного здоровья Владимир Курпита рассказал, сколько времени Украине придется ждать, пока страна получит вакцину от коронавируса COVID-19.