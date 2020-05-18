Вакцину от коронавируса испытали на людях: результаты шокировали

В США провели тестирование вакцины на людях / Reuters

Коронавирус из Китая продолжает быстро распространяться по миру. В связи с этим ученые многих стран отчаянно пытаются создать вакцину от опасной хвори.

Сегодня компания из США Moderna заявила, что её экспериментальная вакцина mRNA-1273 доказала свою эффективность против COVID-19 на ранней стадии клинических испытаний на людях.

По информации CNBC, в испытаниях принимали участие 45 человек. Людей поделили на три группы:

первой вкалывали 25 мкг вакцины,

второй – 100,

третьей – 250.

Вакцинирование проводилось дважды с интервалом в 28 дней.

У восьми пациентов из первой группы на 43-день наблюдалось количество антител, равное тому, что присутствует у выздоровевшего от COVID-19 человека. У второй группы это количество было значительно большим, а данные о результатах испытания третьей группы пока недоступны.

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В компании отметили, что вакцина mRNA-1273 показала себя многообещающе, а также переносилась людьми практически без побочных эффектов – их обнаружили только у пациентов из третьей группы.

Вакцина от коронавируса

Как ранее писал Главред, в понедельник, 18 мая, группа израильских ученых из Института исследований в городе Нес-Ционе успешно окончила проведения клинических испытаний вакцины от китайского коронавируса на грызунах.

Также отметим, ученые из австралийского Института Питера Доэрти (Мельбурн) сообщили, что, возможно, им удалось найти "секретный ингредиент" для эффективной вакцины против малярии, который поможет и в борьбе с Covid-19.