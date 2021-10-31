Вакцинация от коронавируса в пять раз эффективнее природных антител - ученые

Вакцинация - это борьба с коронавирусом / УНИАН

Общенациональное исследование Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC) показало, что мРНК-вакцины против коронавируса существенно лучше защищают, чем иммунитет после перенесенного заболевания, говорится на официальном сайте.

Это подтверждает работа ученых из сети VISION CDC, которые собрали данные о более чем 201 тысяче случаев госпитализации в девяти штатах США.

Отмечается, что около семи тысяч пациентов отвечали критериям исследования.

Также выяснено, что невакцинированные от COVID-19 попадали в больницу в пять раз чаще тех, кто получил прививку.

Эксперты проанализировали количество невакцинированных с положительным тестом на COVID-19 и количество тех, кто переболел и был госпитализирован после прививки препаратами Pfizer или Moderna.

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Оказалось, что невакцинированные примерно в пять раз чаще попадали в больницу с коронавирусом.

Кроме этого, ученые выяснили, что вакцинация в большей степени необходима людям в возрасте 65+. Данная вакцинированная группа в 20 раз реже подвергалась госпитализации, чем невакцинированные люди этого возраста.

Читайте такжеВОЗ заявила о неспособности вакцин остановить пандемию коронавируса: назван единственный выходИсследование подтверждает лабораторные доказательства того, что мРНК-вакцины стимулируют выработку высоких уровней антител, которые превышают выработанные иммунитетом после перенесенного коронавируса.

Напомним, в Украине, по словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, понемногу стабилизируется ситуация с коронавирусом. Количество выписанных пациентов, которые попали в больницу из-за COVID-19, приближается к числу госпитализированных.

Также в Украине стартовала вакцинация детей. Подростки от 12 до 17 лет могут получить одну вакцину при условии наличия полной карты вакцинации рутинными прививками.