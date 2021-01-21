"Важно, чтобы Украина получила договор": Меркель высказалась насчет Северного потока-2

Ангела Меркель / УНИАН

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию, сложившуюся вокруг строительства газопровода Северный поток-2.

Как подчеркнула она в ходе общения с журналистам в Берлине в четверг, ее мнение по поводу реализации этого энергетического проекта не изменилось, сообщает Finanzen.

"Я не изменила в своей основе мнения по Северному потоку-2, для меня было важно, чтобы Украина получила газовый договор и мы, конечно, будем обсуждать это с новой американской администрацией", - сказала Меркель.

В то же время она убеждена в том, что экстерриториальные санкции США против газопровода Северный поток-2 являются неприемлемым средством.

Она считает, что смена администрации в США приведет к установлению более конструктивных отношений между Вашингтоном и Берлином.

"Но тогда мы также должны говорить о том, какие экономические отношения в газовой сфере с Россией приемлемы, а какие нет. Дело не в том, что между США и Россией вообще нет торговых отношений, например, в нефтяной сфере. Нужно обсудить, хотят ли они вообще торговать с Россией в газовой сфере и какой уровень зависимости будет приемлемым. Я считаю эти экстерриториальные санкции в любом случае средством, которое неуместно", — добавила Меркель.

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