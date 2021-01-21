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"Важно, чтобы Украина получила договор": Меркель высказалась насчет Северного потока-2

21 января 2021, 15:23
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Вопрос реализации Северного потока-2 будет обсуждаться с новой администрацией США, подчеркнула канцлер ФРГ.

Меркель
Ангела Меркель / УНИАН

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию, сложившуюся вокруг строительства газопровода Северный поток-2.

Как подчеркнула она в ходе общения с журналистам в Берлине в четверг, ее мнение по поводу реализации этого энергетического проекта не изменилось, сообщает Finanzen.

"Я не изменила в своей основе мнения по Северному потоку-2, для меня было важно, чтобы Украина получила газовый договор и мы, конечно, будем обсуждать это с новой американской администрацией", - сказала Меркель.

В то же время она убеждена в том, что экстерриториальные санкции США против газопровода Северный поток-2 являются неприемлемым средством.

Она считает, что смена администрации в США приведет к установлению более конструктивных отношений между Вашингтоном и Берлином.

"Но тогда мы также должны говорить о том, какие экономические отношения в газовой сфере с Россией приемлемы, а какие нет. Дело не в том, что между США и Россией вообще нет торговых отношений, например, в нефтяной сфере. Нужно обсудить, хотят ли они вообще торговать с Россией в газовой сфере и какой уровень зависимости будет приемлемым. Я считаю эти экстерриториальные санкции в любом случае средством, которое неуместно", — добавила Меркель.

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Северный поток-2: что известно

  • Проектом Северный поток-2 (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.
  • Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.
  • Газопровод Северный поток-2 построен уже более чем на 90%.
  • Новый трубопровод в обход Украины планировалось построить до конца 2019 года рядом с уже существующим Северным потоком-1. Но из-за санкций США, предусмотренных законом об американском оборонном бюджете на 2020 год, компании, занимающиеся строительством газопровода, не смогли его достроить. После этого Газпром решил достроить газопровод собственными силами.
  • С 1 января 2021 года вступили в силу еще одни американские санкции, которые фактически запрещают иностранным компаниям оказывать услуги по тестированию, контролю и сертификации трубопровода. Им предоставлено 30 дней на то, чтобы покинуть проект, иначе им грозят санкции.
  • Основателем компании Nord Stream 2 AG являются российский Газпром. Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.
новости Германии Ангела Меркель Северный поток-2
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