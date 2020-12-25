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"Тонны оружия через Украину": Лукашенко объявил о задержании банды в Беларуси

25 декабря 2020, 16:24
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По словам Александра Лукашенко, террористическая группировка готовила теракты по всей территории Беларуси.

Лукашенко
Террористы через Украины отправляют своих боевиков в Беларусь - Лукашенко / Reuters

Белорусский глава государства Александр Лукашенко утверждает, что сотрудники КГБ задержали некую "группу Автуховича", которая якобы перевозила оружие через территорию Украины в Беларусь. Группировки террористов, дескать, прибывают транзитом через украинское государство.

Как сообщает государственное информагентство Белта, об этом Лукашенко заявил в пятницу, 25 декабря. По словам политика, спецслужбам удалось задержать так называемую "группу Автуховича", получавшую оружие "через Украину".

"Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину. И если бы ребята наши (я всех приказал к государственным наградам немедленно представить) их не накрыли, ох нам бы Новый год был", - сказал Лукашенко.Читайте также"Надо душить Беларусь": Лукашенко выдвинул новое обвинение в адрес Украины

Также он добавил, что акты террористической деятельности не только готовились, но уже и начали реализовываться. Во время одной из таких операций и произошло задержание.

"Готовили теракты по всей стране, и уже начали осуществлять. На том и погорели. Чекисты с милицией проводили эту операцию. Ну просто молодцы! Слава богу, что задержали", - уверяет белорусский глава государства.

Более того, глава РБ рассказал, что есть еще группировки, которые переправляют своих людей якобы именно через Украину, однако Минск контролирует ситуацию.

"Своих два-три (человека в этих группировках) есть, оттуда (из-за границы) присылают нам. Через Украину. Через Польшу, Литву сейчас очень сложно - границу закрыли наглухо", - подчеркнул Александр Лукашенко.

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