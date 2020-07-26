"Лапал липкими руками": Шендерович влип в скандал с сексуальными домогательствами

Виктор Шендерович / colonelcassad.livejournal.com

Известного российского писателя и публициста Виктора Шендеровича обвинили в сексуальных домогательствах.

О непристойных действиях Шендеровича рассказала журналистка Лидия Михальченко в Facebook.

Кроме того, о домогательствах также сообщили Ольга Крассак и Мария Троицкая.

"Да, мы знаем, что будет травля. Но мы уверены, что даже если эта травля и все последующее причинят нам непоправимый вред, то все равно наши слова станут той соломинкой, пусть не решающей, но одной из тех, что рано или поздно переломят хребет этому верблюду, – убеждению, что женщин можно трогать, лапать, заниматься сексом без активного согласия, пользуясь защитной реакцией замирания, а потом говорить, что "ты сама хотела" и "вообще это недоразумение", – написала Михальченко.

В свою очередь сам Шендерович подчеркнул, что озвученные против него обвинения являются "безумием".

По его словам, с Троицкой он действительно встречался в Париже, но общение ограничилось обсуждением книги девушки, которую она попросила издать.

Шендерович отметил, что после встречи Троицкая написала сообщение с благодарностью "за прекрасно проведенное время".

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"Уже из Москвы я написал Мари что-то корректно-никакое про ее литературный дебют… И дебютантка попросила вернуть книгу – книга дорогая, тираж маленький! Мне бы сочинить сагу про похищенный чемодан, но я честно признался: оставил в отеле, не влезла. И тогда началась истерика, причем сразу с темой домогательства – как я лапал ее своими липкими руками, и как она тяжело оскорблена…", – рассказал в Facebook свою версию событий Шендерович.

Напомним, ранее российская светская львица и телеведущая Тина Канделаки рассказала историю о том, как ее в свое время домогался второй президент Грузии Михаил Саакашвили. После этого ее якобы много лет не пускали на территорию грузинского государства.