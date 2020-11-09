Вину за сбитый вертолет России взял на себя Азербайджан: что заявили в Баку

Азербайджан сбил российский вертолет Ми-24 - что пообещал Баку / Скриншот видео с youtube.com

Баку признал, что российский военный вертолет сбили в Армении азербайджанские военные. По заверению азербайджанского МИД, это произошло случайно. Баку готов выплатить российской стороне компенсацию.

"По информации, что получена в Министерстве обороны Азербайджанской Республики из Министерства обороны Российской Федерации, 9 ноября с.г. в 18:30 на нахчыванском участке армяно-азербайджанской государственной границы был сбит военный вертолет Ми-24 Российской Федерации", – сообщила азербайджанская сторона.

В МИД Азербайджана пояснили, что инцидент произошел из-за ряда причин:

близости к зоне боевых действий,

вертолет летел в темное время суток на малой высоте;

вертолет находился вне зоны радарного обнаружения ПВО.

Азербайджан официально принес Москве свои извинения и заверил, что трагический инцидент не был направлен против российской стороны. Там выразили искренние соболезнования семьям погибших членов экипажа и передали пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, в Нагорном Карабахе продолжаются бои между азербайджанскими и армянскими силами.

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