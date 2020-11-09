Вину за сбитый вертолет России взял на себя Азербайджан: что заявили в Баку

Азербайджан официально принес Москве свои извинения.
Баку признал, что российский военный вертолет сбили в Армении азербайджанские военные. По заверению азербайджанского МИД, это произошло случайно. Баку готов выплатить российской стороне компенсацию.
"По информации, что получена в Министерстве обороны Азербайджанской Республики из Министерства обороны Российской Федерации, 9 ноября с.г. в 18:30 на нахчыванском участке армяно-азербайджанской государственной границы был сбит военный вертолет Ми-24 Российской Федерации", – сообщила азербайджанская сторона.
В МИД Азербайджана пояснили, что инцидент произошел из-за ряда причин:
- близости к зоне боевых действий,
- вертолет летел в темное время суток на малой высоте;
- вертолет находился вне зоны радарного обнаружения ПВО.
Азербайджан официально принес Москве свои извинения и заверил, что трагический инцидент не был направлен против российской стороны. Там выразили искренние соболезнования семьям погибших членов экипажа и передали пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
Напомним, в Нагорном Карабахе продолжаются бои между азербайджанскими и армянскими силами.
Конфликт в Нагорном Карабахе: что было ранее
- Вооруженное противостояние между Арменией и Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха обострилось утром, 27 сентября. Ереван обвинил Баку в ракетных ударах по контролируемой непризнанной республикой НКР территориях, в Азербайджане заявили об армянской провокации и объявили о начале контрнаступательной операции.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев регулярно докладывает о новых завоеваниях в Нагорном Карабахе. 2 ноября президент заявил о контроле азербайджанской армией над еще 8 селами в Джебраильском, Зангиланском и Губадлинском районах.
- Пашинян также уточнил, что в связи с эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе российские пограничники были размещены на юго-восточной и юго-западной границе Армении.