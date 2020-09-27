Вирусолог ошарашил "хитростью" коронавируса

"Хитрость" заключается в уклонении от первоначального врожденного ответа иммунной системы в течение значительного временного периода.
Американский вирусолог Шэйн Кротти назвал главную "хитрость" нового типа коронавируса Covid-19, который заразил почти 33 миллионов людей во всем мире.
Об єтом сообщает Bloomberg.
"Хитрость" заключается в уклонении от первоначального врожденного ответа иммунной системы в течение значительного временного периода.
По словам Кротти, этим и определяется замедленная реакция организма на вторгнувшуюся в него инфекцию.
"В частности, вирусу удается избежать раннего ответа интерферона I типа", - уточнил Кротти.
Автор: Екатерина Трохимчук