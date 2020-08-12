Жесткий сценарий: Лукашенко до последнего будет держаться за власть – эксперт

Александр Лукашенко / Reuters

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала считает, что президент Беларуси Александр Лукашенко будет "жестко" подавлять протесты.

Таким образом эксперт прокомментировал агентству УНИАН события в Беларуси.

"То, что происходит в Беларуси, с моей точки зрения, украинская власть так или иначе должна занять нейтральную позицию. И, в принципе, политики также должны меньше по этому поводу делать различные заявления, учитывая то, как и каким образом Беларусь реагировала на события, связанные с развязыванием войны Россией против Украины, начиная с Донецка и Крыма", - считает Бала.

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По его мнению, Лукашенко будет "достаточно жестко подавлять эти протесты". "У него есть пример Украины, я имею в виду события 2013-2014 года. Я думаю, что он не хочет, чтобы было что-то похожее. Поэтому он так или иначе, мне кажется, будет до последнего держаться за власть", - прогнозирует эксперт.

Напомним, массовые протесты охватили Беларусь сразу после президентских выборов. Народные выступления продолжаются.

Как сообщал Главред, ранее МВД Беларуси сделало заявление о первом погибшем участнике протестов в Минске.