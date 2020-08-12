Жесткий сценарий: Лукашенко до последнего будет держаться за власть – эксперт

Президент Беларуси продолжит подавлять протесты, считает Виталий Бала.
Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала считает, что президент Беларуси Александр Лукашенко будет "жестко" подавлять протесты.
Таким образом эксперт прокомментировал агентству УНИАН события в Беларуси.
"То, что происходит в Беларуси, с моей точки зрения, украинская власть так или иначе должна занять нейтральную позицию. И, в принципе, политики также должны меньше по этому поводу делать различные заявления, учитывая то, как и каким образом Беларусь реагировала на события, связанные с развязыванием войны Россией против Украины, начиная с Донецка и Крыма", - считает Бала.
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По его мнению, Лукашенко будет "достаточно жестко подавлять эти протесты". "У него есть пример Украины, я имею в виду события 2013-2014 года. Я думаю, что он не хочет, чтобы было что-то похожее. Поэтому он так или иначе, мне кажется, будет до последнего держаться за власть", - прогнозирует эксперт.
Напомним, массовые протесты охватили Беларусь сразу после президентских выборов. Народные выступления продолжаются.
Как сообщал Главред, ранее МВД Беларуси сделало заявление о первом погибшем участнике протестов в Минске.