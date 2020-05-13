Куратор переговоров от РФ по Донбассу Козак рассказал о визите в Берлин

Козак доволен тем, как поговорил об Украине в Берлине / УНИАН

Куратор переговоров по конфликту на Донбассе Дмитрий Козак раскрыл детали внезапной официальной поездки в Берлин, которая состоялась вопреки пандемии коронавируса, когда все политические визиты отменены на неопределенный срок.

Как сообщает РИА Новости, Козак подтвердил, что отправился в Германию лично, чтобы обсудить с немецкой стороной урегулирования военного конфликта на Донбассе.

По словам российского чиновника, переговоры оказались результативными и конструктивными. Козак добавил, что его договоренности с Германией позволят дать новый импульс переговорам в нормандском формате. В частности, достигнуто соглашение о дальнейших действиях по мирному урегулированию на Донбассе.

"Диалог прошел конструктивно и в деловом ключе", — сказал Козак.

Переговоры провоцируют немало вопросов, поскольку ранее о них официально не сообщали. Удивляют они еще и по той причине, что все мировые политические визиты уже долгое время отменены из-за пандемии Covid-19. Также визит остается непонятным, поскольку Козак с 2014 года находится под санкциями Евросоюза.

Как ранее сообщалось, Козак 13 мая прибыл в Берлин для обсуждения с немецкой стороной ситуации на востоке Украины. Визит куратора РФ по переговорам на Донбассе состоялся, несмотря на пандемию коронавируса, которая бушует во всем мире.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа, заседание которой состоялось в Минске 11 марта, договорилась о создании органа, которым фиксируется субъектность самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". В обществе эта новость произвела эффект разорвавшейся бомбы.