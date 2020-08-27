"Власть – кислород": сокурсник Путина "поставил диагноз" Лукашенко

Для Александра Лукашенко власть – кислород, он психопат, считает Юрий Швец / Reuters

Бывший советский разведчик, сокурсник президента России Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец "поставил диагноз" белорусскому президенту Александру Лукашенко.

Лукашенко – "психопат, для которого власть – это кислород", рассказал экс-разведчик в интервью журналисту Дмитрию Гордону, пишет издание Гордон.

По мнению собеседника, лидер Беларуси долго не проживет без власти, поскольку это его будет угнетать, и психика этого не вынесет.

"Я к нему всегда относился, как к психопату, то есть человеку с мессианским комплексом на грани психопатии. Он человек, для которого власть – это все, это его жизнь. Надо сказать, он с царем в голове…", – сказал Швец.

Сокурсник Путина добавил, что Лукашенко засиделся при власти, ему пора уйти.

"…Если бы он вовремя ушел, он бы еще и в историю Беларуси вошел. А так – может быть, с позором. Самое главное в каждой пьесе – это уйти вовремя со сцены…", – подчеркнул бывший разведчик.

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