"Власть тянет вас на дно ада": в Беларуси призвали силовиков переходить в оппозицию

Мария Колесникова / Reuters

Мария Колесникова, одна из ближайших соратниц лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской обратилась к сотрудникам силовых органов Беларуси и потребовала от них перестать выполнять приказы власти

Колесникова опубликовала в Сети соответствующее видеообращение.

"То, как власть запятнала честь ваших погон, такого еще не было. Нас выворачивает наизнанку от ужаса, неприятия, непонимания: кто ходит с нами по одним улицам — люди или нет? Своими преступными приказами власть тянет вас за собой на дно ада из женских криков, изувеченных тел, сломанной психики, коллективной травмы, которая останется с белорусами навсегда", — заявила она.

Колесникова утверждает ‒ всем, кто перейдет на сторону народа, будет гарантирована безопасность и неприкосновенность. Всем, кто откажется исполнять преступные приказы Лукашенко, будет также гарантировано жилье и материальная помощь.

"Вы можете быть милиционером, пограничником, военным или сотрудником КГБ. Если вы арестуете и отдадите под суд тех, кто унижал невиновных, беззащитных, мирных людей, вы станете героем", — подытожила она.

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До того белорусская Генпрокуратура открыла уголовное дело против членов Координационного совета оппозиции Беларуси по статье 361 Уголовного кодекса РБ – "захват власти".

Напомним, 14 августа кандидат на пост президента Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская сделала заявление о создании Координационного совета, задачей которого является обеспечение мирного процесса передачи власти режимом Лукашенко белорусскому народу.

В ответ на появление Координационного совета Лукашенко назвал оппозицию "нацистами" и заявил, что такая деятельность будет рассматриваться силовиками как попытка "захвата власти "в стране.