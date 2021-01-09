Стали известны новые подробности крушения самолета Boeing 737−500 в Индонезии

Власти Индонезии подтвердили факт авиакатастрофы Boeing 737−500 / Reuters

Власти Индонезии официально подтвердили информацию о катастрофе самолета Boeing 737−500 авиакомпании Sriwijaya Air, направлявшегося по маршруту Джакарта-Понтианак в Индонезии.

Согласно заявлению министра транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади в интервью изданию Detik, на борту разбившегося авиалайнера Boeing 737−500 находились 65 человек.

Представитель МИД Украины Олег Николаенко заявил, что согласно предварительным данным украинского посольства в Индонезии, украинцев на борту пассажирского авиалайнера не было.

Опубликованы кадры из аэропорта города Понтианак, в который направлялся самолет.

Катастрофа Boeing 737−500 в Индонезии