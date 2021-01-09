Стали известны новые подробности крушения самолета Boeing 737−500 в Индонезии

Согласно данным министерства транспорта, на борту авиалайнера Boeing 737−500 находилось 65 человек.
Власти Индонезии официально подтвердили информацию о катастрофе самолета Boeing 737−500 авиакомпании Sriwijaya Air, направлявшегося по маршруту Джакарта-Понтианак в Индонезии.
Согласно заявлению министра транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади в интервью изданию Detik, на борту разбившегося авиалайнера Boeing 737−500 находились 65 человек.
Представитель МИД Украины Олег Николаенко заявил, что согласно предварительным данным украинского посольства в Индонезии, украинцев на борту пассажирского авиалайнера не было.
Опубликованы кадры из аэропорта города Понтианак, в который направлялся самолет.
Катастрофа Boeing 737−500 в Индонезии
- Пассажирский авиалайнер Boeing 737−500 потерпел крушение 9 января около острова Лаки. Диспетчеры потеряли связь с самолетом после того, как лайнер вылетел из Джакарты.
- По информации местных СМИ, обломки самолета упали в море недалеко от острова Ланканг. До этого рыбаки услышали два сильных взрыва. Рыбакам и спасателям удалось обнаружить в воде обломки самолета, куски волос, одежды, кабелей и мяса.
- В Сети попал предположительный список пассажиров самолета. Украинцев среди них не было.
Автор: Андрей Ганжа