Влиятельный дипломат заявил о завершении стратегического партнерства Германии и РФ

Германия и Россия находятся на грани дипломатического скандала/ abnews

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер высказал мнение, что стратегическое партнерство Германии и России будет завершено после отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Категоричное мнение Ишингер выразил в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

Позиция дипломата привлекает внимание, поскольку ранее он выступал за продолжение диалога с Путиным, вопреки вооруженной агрессии в отношении Украины. Именно по инициативе Ишингера в 2020 году разработали скандальный мюнхенский план о прекращении войны в Украине.

Журналисты спросили у дипломата, как, по его мнению, отравление Навального влияет на немецко-российские отношения. Он заявил, что, "к сожалению, мы переживаем новый минимум".

"В Москве жертву высмеивают. Уже по одной этой причине это невероятно неудобный процесс для Кремля. Авторитет России уже был подорван нападением на Сергея Скрипаля в Великобритании, убийством чеченского эмигранта в берлинском Тиргартене и хакерской атакой на Бундестаг", — сказал спикер.

Читайте такжеВ Кремле прокомментировали немецкий диагноз НавальногоИшингер добавил, что канцлер Ангела Меркель проявляла терпение в отношении президента Владимира Путина в течение последних 15 лет. По его словам, в 2014 году, в начале антиукраинской агрессии Кремля, именно немецкий лидер созванивалась с Путиным, порой, по несколько раз в неделю.

"Давно понятно, чего стоит слово из Москвы. Там действует закон сильнейшего. Это конец, к сожалению, и самой идеи стратегического партнерства", — констатировал немецкий дипломат.

Как известно, 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.

В субботу, 22 августа, Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное.