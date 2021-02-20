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Внебрачная дочь Путина без лифчика показала "бунтарский дух"

20 февраля 2021, 04:30
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Луиза Розова снялась в расстегнутой рубашке на голое тело, едва прикрывающей грудь.

Елизавета Кривоногих
Елизавета Кривоногих / Instagram/luizaroz_

Жительница Санкт-Петербурга Елизавета Кривоногих (Луиза Розова), которую в росСМИ называют внебрачной дочерью президента РФ Владимира Путина, опубликовала провокационное видео.

Девушка в своем Instagram показала видео, на котором снялась в расстегнутой рубашке на голое тело, едва прикрывающей грудь. Кривоногих на видео позировала без лифчика.

В то же время она акцентировала внимание на массивной, возможно, золотой цепочке на шее.

"Бунтарский дух", — так прокомментировала Луиза Розова свое видео.

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Владимир Путин и Светлана Кривоногих:

  • Ранее СМИ писали, что в 2003 году близкая подруга Владимира Путина – жительница Петербурга Светлана Кривоногих – родила ему дочь, девочку назвали Елизавета.
  • Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждал, что впервые слышит о такой женщине.

новости России Владимир Путин Светлана Кривоногих
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