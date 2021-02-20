Внебрачная дочь Путина без лифчика показала "бунтарский дух"

Елизавета Кривоногих / Instagram/luizaroz_

Жительница Санкт-Петербурга Елизавета Кривоногих (Луиза Розова), которую в росСМИ называют внебрачной дочерью президента РФ Владимира Путина, опубликовала провокационное видео.

Девушка в своем Instagram показала видео, на котором снялась в расстегнутой рубашке на голое тело, едва прикрывающей грудь. Кривоногих на видео позировала без лифчика.

В то же время она акцентировала внимание на массивной, возможно, золотой цепочке на шее.

"Бунтарский дух", — так прокомментировала Луиза Розова свое видео.

Владимир Путин и Светлана Кривоногих: