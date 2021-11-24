Внебрачная дочь Путина засветила своего партнера: в РФ рассказали о ее новом бизнесе

Елизавета Кривоногих стала амбассадором марки Authentic buy.
Instagram-блогер Елизавета Кривоногих (Луиза Розова), которую в росСМИ называют внебрачной дочерью президента РФ Владимира Путина, стала амбассадором марки Authentic buy.
Судя по всему, свой бизнес она ведет с партнером. В одном из интервью она называла его "Семеном", однако телефон марки Authentic buy принадлежит другому парню, с которым у девушки очень близкие отношения, пишет sobesednik.ru.
Российский журналисты пишут: благодаря приложению Getcontact удалось выяснил, что молодого человека зовут его Глеб Ефимов.
В Instagram он не публикует фотографии своего лица. На одном из снимков он в кепке модного бренда Celine, на другом - в футболке от Jil Sander. В комментариях Лиза и Глеб шлют друг другу сердечки.
"Можно к вам подсесть?" - спрашивает девушка, на что тот ей отвечает: "Мусик".
Ранее Елизавета Кривоногих также публиковала провокационное видео. Девушка в своем Instagram показала видео, на котором снялась в расстегнутой рубашке на голое тело, едва прикрывающей грудь. Кривоногих на видео позировала без лифчика.
В то же время она акцентировала внимание на массивной, возможно, золотой цепочке на шее.
Как известно, в официальной биографии Путина упоминается только о двух его дочерях Марии и Екатерине.
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