Во Франции нашли новый и очень заразный тип коронавируса / УНИАН

Во Франции медики лабораторным путем обнаружили новый штамм коронавируса COVID-19, который может быть более заразным и менее чувствительным к вакцинам. Об этом сообщает местный портал BFMTV.

Новый штамм зафиксировали в парижском, столичном регионе Франции. Его условно назвали Анри-Мондор ‒ по названию больницы в городе Кретей, в которой его обнаружили впервые. Кодовое название штамма ‒ 19B/501Y.

Французские медики считают, что такой штамм активно циркулирует по всей стране. В течение четырех недель после его открытия его обнаружили в анализах у 29 пациентов на юго-востоке и юго-западе региона Иль-де-Франс. Также утверждается, что количество Анри-Мондор составляет 1,8% от общего количества штаммов, которые были обнаружены на территории Франции.

В штамме обнаружили 18 мутаций, из которых 7 или 8 ‒ белка, из которого состоит "шип" вируса и который играет ключевую роль в способности вируса проникать в организм. Среди этих мутаций, говорят медики, основными являются изменения, которые указывают на вероятно большую заразность вируса.

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