Во Франции обезглавивший учителя чеченец отправил видео ИГИЛ

Тысячи людей вышли на улицы, чтобы почтить память погибшего учителя / Фото: Twitter/Blandine Le Cain

Во Франции чеченец, обезглавивший преподавателя истории в пригороде Парижа, снимал жестокое убийство на видеокамеру, а затем отправил ролик с кровавой расправой сторонникам Исламского государства.

Как пишет Daily Mail, 18-летний Абдулах Анзоров опубликовал видео на чеченские каналы в Telegram, в которых собираются сторонники террористической группировки ИГИЛ.

Исламист после расправы сам поделился фотографиями и видео в соцсетях и мессенджерах. В посте чеченец обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону, заявив, что "казнил преподавателя, посмевшего унизить пророка Мухаммеда".

По информации журналистов, сводная сестра убийцы в 2014 году отправилась в Сирию, чтобы присоединиться к ИГ. Ее действия расследовали правоохранительные органы. Однако близкие родственники убийцы заявили, что не знают мотивов юноши и считают, что на него кто-то повлиял.

Читайте также"Не провоцируйте верующих!" Кадыров отреагировал на обезглавливание учителя во ФранцииСледствие предполагает, что Анзоров напал на учителя, увидев видео в сети. В ролике отец одной из школьниц осудил преподавателя за то, что тот показал детям карикатуру на пророка Мухаммеда. Также было указано учебное заведение, в котором работает педагог.

18 октября в различных городах Франции тысячи людей вышли на улицы, чтобы почтить память учителя истории Самюэля Пати. Французы собираются на центральных площадях Парижа, Марселя, Страсбурга, Лилля, Лиона, Тулузы и десятков других городов.

"Вы нас не запугаете. Мы не боимся. Вы не разъедините нас. Мы - это Франция", - написал в Twitter министр внутренних дел Жан Кастекс.

/ Фото: Twitter/Blandine Le Cain

Убийство преподавателя в Париже