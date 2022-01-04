Во Франции обнаружили новый штамм коронавируса: что о нем известно

Во Франции нашли новый штамм коронавирус / Reuters

Во Франции обнаружили новый штамм коронавируса. Новый вариант COVID-19 выявили на юге страны, он распространился в этом регионе - заразились уже 12 человек.

Штамм коронавируса, предварительно идентифицированный как B.1.640.2, считается камерунским по происхождению и исследовался при поддержке французского правительства, передает MedRxiv.

Согласно исследованию, новый штамм имеет 46 новых мутаций, а также 37 делеций. Ученые назвали этот штамм коронавируса IHU.

"Набор мутаций и филогенетическое положение геномов, полученных здесь, указывают на основе нашего предыдущего определения новый вариант, который мы назвали IHU", - говорится в заявлении ученых.

Первый случай обнаружили у вакцинированного пациента, который вернулся из поездки в Камерун в середине ноября 2021 года. Прививку ему сделали за три дня до поездки. За день до постановки диагноза у него развились легкие респираторные симптомы.

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После похожие мутации обнаружили еще у восьми пациентов, среди которых были дети.

Ученые говорят, что этот случай доказывает непредсказуемость коронавируса.

"Эти данные являются еще одним примером непредсказуемости появления вариантов SARS-CoV-2 и их проникновения в данную географическую зону из-за границы", - говорится в сообщении.

Ученые пока не могут сказать, насколько опасен новый штамм коронавируса. Исследования будут продолжены.

Как сообщал Главред, в Министерстве здравоохранения дали прогноз, когда Украине следует ожидать широкого распространения штамма Омикрон. Главный государственный санврач Украины Игорь Кузин сообщил, что уже в январе Омикрон может охватить всю страну.

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