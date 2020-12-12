Во Франции раскрыли новые планы по Нагорному Карабаху

В Минской группе ОБСЕ понимают, что повестка по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта изменилась.
Участники Минской группы ОБСЕ готовы искать компромиссные варианты с целью разрешения конфликта в Нагорном Карабахе. Политическая повестка изменилась, однако страны-гаранты будут работать над созданием оптимальной возможности выхода из сложившейся ситуации с учетом позиции всех заинтересованных сторон.
Об этом заявил сопредседатель Минской группы ОБСЕ от Франции Стефан Висконти в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, комментируя обострение нагорно-карабахской вооруженной конфронтации в субботу, 12 декабря, сообщает ТАСС.
По его словам, страны-гаранты урегулирования конфликта серьезно относятся к соглашению, достигнутому Ереваном, Баку и Москвой от 9 ноября. Сейчас нужно сосредоточить усилия на поиске варианта, которые устроит все стороны. Минская группа ОБСЕ готова оказать содействие в решении проблем по Карабаху.Читайте такжеАзербайджан начал новое военное наступление в Нагорном Карабахе
"Мы понимаем новую повестку развития событий. Возникла совершенно новая ситуация для коллективного создания в регионе стабильности и благополучия. Что касается работы Минской группы над всеми остальными вопросами, то это полностью будет зависеть от вас. Для этого есть хорошая основа. Мы находимся на переходном этапе, и могут быть разработаны планы на будущее", - добавил Висконти.
Также он подчеркнул, что официальный Париж положительно отреагировал на прекращение огня в Нагорном Карабахе и поддерживает договоренности, достигнутые в ночь с 9 на 10 ноября.
Война в Нагорном Карабахе
- Армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе был поставлен на паузу договоренностями Еревана, Баку и Москвы от 9 ноября.
- В Армении 3 декабря заявили, что азербайджанские войска подошли к армянскому селу Тех и призвали передать данную территорию под контроль Азербайджана в соответствии с заявлением от 9 ноября.
- Армянский президент Армен Саркисян 8 декабря обратился к главе РФ Владимиру Путину с просьбой помочь Еревану и Баку в вопросе разграничения границ. В Армении опасались, что процессы демаркации могли привести к новым боевым столкновениям сторон.
- 12 декабря обстановка в Нагорном Карабахе обострилась: силы анклава НКР обвинили азербайджанскую армию в нападении на блокпост и объявили об атаках Азербайджана в направлении сел в Гадрутском районе.