Во Франции раскрыли новые планы по Нагорному Карабаху

Во Франции заявили, что Минская группа ОБСЕ готова помочь в решении конфликта в Нагорном Карабахе / pxhere.com

Участники Минской группы ОБСЕ готовы искать компромиссные варианты с целью разрешения конфликта в Нагорном Карабахе. Политическая повестка изменилась, однако страны-гаранты будут работать над созданием оптимальной возможности выхода из сложившейся ситуации с учетом позиции всех заинтересованных сторон.

Об этом заявил сопредседатель Минской группы ОБСЕ от Франции Стефан Висконти в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, комментируя обострение нагорно-карабахской вооруженной конфронтации в субботу, 12 декабря, сообщает ТАСС.

По его словам, страны-гаранты урегулирования конфликта серьезно относятся к соглашению, достигнутому Ереваном, Баку и Москвой от 9 ноября. Сейчас нужно сосредоточить усилия на поиске варианта, которые устроит все стороны. Минская группа ОБСЕ готова оказать содействие в решении проблем по Карабаху.Читайте такжеАзербайджан начал новое военное наступление в Нагорном Карабахе

"Мы понимаем новую повестку развития событий. Возникла совершенно новая ситуация для коллективного создания в регионе стабильности и благополучия. Что касается работы Минской группы над всеми остальными вопросами, то это полностью будет зависеть от вас. Для этого есть хорошая основа. Мы находимся на переходном этапе, и могут быть разработаны планы на будущее", - добавил Висконти.

Также он подчеркнул, что официальный Париж положительно отреагировал на прекращение огня в Нагорном Карабахе и поддерживает договоренности, достигнутые в ночь с 9 на 10 ноября.

Война в Нагорном Карабахе