Во Франции с Германией рассказали о санкциях против РФ за Навального

Алексей Навальный / Reuters

Власти Франции и Федеративной Республики Германия передадут европейским партнерам свои предложения по санкциям против физических лиц и одной структуры, которых связывают с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального нервно-паралитическим веществом из группы Новичок.

Об этом говорится в совместном коммюнике-сообщении глав министерств иностранных дел двух государств ‒ Жана-Ива Ле Дриана и Хейко Мааса соответственно.

"Франция и Германия передадут своим европейским партнерам предложения по дополнительным санкциям. Эти предложения направлены против физических лиц, которых мы считаем ответственными за это преступление и за это нарушение международных норм. И на одну структуру, имеющую отношение к программе "Новичок", - говорится в тексте

Кроме того, министры указали ‒ Франция и ФРГ несколько раз требовали от властей России без утайки рассказать об обстоятельствах преступления и о личностях тех, кто его совершил. Но никакого убедительного объяснения на данный момент Россия не предоставила.

"Мы считаем, что нет никаких других правдоподобных объяснений отравления Навального, кроме версии, предполагающей российскую ответственность и участие", ‒ подытожили министры.

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Отравление Навального - что было ранее: