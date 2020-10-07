Во Франции с Германией рассказали о санкциях против РФ за Навального

МИДы ФРГ и Франции опубликовали официальное сообщение о вариантах санкций против России за отравление Алексея Навального.
Власти Франции и Федеративной Республики Германия передадут европейским партнерам свои предложения по санкциям против физических лиц и одной структуры, которых связывают с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального нервно-паралитическим веществом из группы Новичок.
Об этом говорится в совместном коммюнике-сообщении глав министерств иностранных дел двух государств ‒ Жана-Ива Ле Дриана и Хейко Мааса соответственно.
"Франция и Германия передадут своим европейским партнерам предложения по дополнительным санкциям. Эти предложения направлены против физических лиц, которых мы считаем ответственными за это преступление и за это нарушение международных норм. И на одну структуру, имеющую отношение к программе "Новичок", - говорится в тексте
Кроме того, министры указали ‒ Франция и ФРГ несколько раз требовали от властей России без утайки рассказать об обстоятельствах преступления и о личностях тех, кто его совершил. Но никакого убедительного объяснения на данный момент Россия не предоставила.
"Мы считаем, что нет никаких других правдоподобных объяснений отравления Навального, кроме версии, предполагающей российскую ответственность и участие", ‒ подытожили министры.
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Отравление Навального - что было ранее:
- Российский политик-оппозиционер Алексей Навальный находится в берлинской клинике Шарите на лечении.
- В правительстве Германии заявили, что Навальный был отравлен химическим веществом из группы Новичок.
- Данное заявление подтвердили лаборатории Франции и Швеции. По причине отравления Навального в Евросоюзе рассматривают возможность введения новых антироссийских санкций. В Брюсселе утверждают, что это возможно после завершения следствия по данному делу.
- Навальный считает, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин.