Во Франции сделали заявление о планах по Нагорному Карабаху

В соглашении по Карабаху есть ряд неурегулированных моментов, утверждает Жан-Батист Лемуан.
В Париже изучили соглашение по Нагорному Карабаху от 9 ноября и пришли к выводу, что Минская группа ОБСЕ должна рассмотреть те моменты, которые не были зафиксированы в договоренностях между Арменией, Азербайджаном и Росией.
Об этом заявил госсекретарь при министре Франции по делам Европы и иностранных дел Жан-Батист Лемуан в ходе пресс-конференции в Ереване в субботу, 28 ноября, сообщает российское информагентство ТАСС.
По его словам, аспекты трехстороннего заявления Еревана, Баку и Москвы, которые не зафиксированы в договоренностях, должны обсуждаться в рамках Минской группы ОБСЕ.
"Мы также изучили подписанное заявление от 9 ноября. Конечно, там есть пункты, которые не учтены в этом заявлении. Это уже политический вопрос, мы должны рассмотреть все эти вопросы в рамках Минской группы ОБСЕ", - подчеркнул Лемуан.Читайте такжеВывод войск Азербайджана из Карабаха: в Турции гневно ответили Франции
Позиция Франции по Нагорному Карабаху
- Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан 22 ноября сделал заявление о том, что Минская группа ОБСЕ, в задачи которой входит урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе, продолжает свою работу. В Париже полагают, что сторонам следует придти к компромиссу по ряду важных проблем, после чего нужно перейти к обсуждению статуса региона.
- Сенат Франции 25 ноября принял резолюцию с призывом к правительству о признании суверенитета Нагорного Карабаха. В документе также называют действия Турции и Азербайджана в ходе нагорно-карабахского конфликта агрессией и призывают Анкару и Баку вывести свои войска из региона.
- Однако в МИД Франции подчеркнули отсутствие намерений Парижа признавать независимость Нагорного Карабаха и выразили готовность продолжать работу над урегулированием конфликта.