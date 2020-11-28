Во Франции сделали заявление о планах по Нагорному Карабаху

Франция намерена в рамках Минской группы ОБСЕ обсудить вопросы, которые не зафиксированы в соглашениях по Карабаху / Reuters

В Париже изучили соглашение по Нагорному Карабаху от 9 ноября и пришли к выводу, что Минская группа ОБСЕ должна рассмотреть те моменты, которые не были зафиксированы в договоренностях между Арменией, Азербайджаном и Росией.

Об этом заявил госсекретарь при министре Франции по делам Европы и иностранных дел Жан-Батист Лемуан в ходе пресс-конференции в Ереване в субботу, 28 ноября, сообщает российское информагентство ТАСС.

По его словам, аспекты трехстороннего заявления Еревана, Баку и Москвы, которые не зафиксированы в договоренностях, должны обсуждаться в рамках Минской группы ОБСЕ.

"Мы также изучили подписанное заявление от 9 ноября. Конечно, там есть пункты, которые не учтены в этом заявлении. Это уже политический вопрос, мы должны рассмотреть все эти вопросы в рамках Минской группы ОБСЕ", - подчеркнул Лемуан.Читайте такжеВывод войск Азербайджана из Карабаха: в Турции гневно ответили Франции

Позиция Франции по Нагорному Карабаху