Во Франции схватили семью чеченца из Москвы, который отрезал голову учителю

Во Франции схватили семью чеченца, который отрезал голову учителю / Reuters

Убийство учителя истории в городе Конфлан-Сент-Онорион подняло на уши правоохранителей. В настоящее время французская полиция уже задержала девять человек в рамках расследования.

Об этом сообщает Le Parisien.

Семеро задержанных – члены семьи подозреваемого в убийстве, еще двое – "из несемейного круга". Других деталей о задержанных, а также об их возможной роли в преступлении не приводится.

Кроме того, как сообщает DW со ссылкой на агентство AFP, задержаны также родители учеников школы, где работал убитый педагог, и ряд лиц, не связанных с семьей предполагаемого террориста.

Отметим, 18-летний житель Москвы чеченского происхождения назвал убитого "псом Макрона" и выложил фото его головы в Twitter. Он был застрелен при задержании. При себе у мужчины был нож, рядом с ним нашли винтовку.

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал нападение, подчеркнув, что это — исламистский теракт.

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