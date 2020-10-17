Во Франции схватили семью чеченца из Москвы, который отрезал голову учителю

Задержаны также родители учеников школы, где работал убитый педагог, и ряд лиц, не связанных с семьей террориста.
Убийство учителя истории в городе Конфлан-Сент-Онорион подняло на уши правоохранителей. В настоящее время французская полиция уже задержала девять человек в рамках расследования.
Об этом сообщает Le Parisien.
Семеро задержанных – члены семьи подозреваемого в убийстве, еще двое – "из несемейного круга". Других деталей о задержанных, а также об их возможной роли в преступлении не приводится.
Кроме того, как сообщает DW со ссылкой на агентство AFP, задержаны также родители учеников школы, где работал убитый педагог, и ряд лиц, не связанных с семьей предполагаемого террориста.
Отметим, 18-летний житель Москвы чеченского происхождения назвал убитого "псом Макрона" и выложил фото его головы в Twitter. Он был застрелен при задержании. При себе у мужчины был нож, рядом с ним нашли винтовку.
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал нападение, подчеркнув, что это — исламистский теракт.
Убийство преподавателя во Франции – о чем сообщалось ранее:
- 16 октября в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин мужчина кухонным ножом обезглавил учителя истории из-за карикатуры на пророка Мухаммеда, которую педагог показал на уроке накануне трагической гибели.
- Согласно предварительному расследованию, убийца — чеченец, родился в Москве в 2002 году и ещё ребёнком приехал во Францию. По некоторым данным, он крикнул "Аллах Акбар" перед тем, как его нейтрализовала полиция.