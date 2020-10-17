УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Во Франции схватили семью чеченца из Москвы, который отрезал голову учителю

17 октября 2020, 11:50

Задержаны также родители учеников школы, где работал убитый педагог, и ряд лиц, не связанных с семьей террориста.

Франция полиция
Во Франции схватили семью чеченца, который отрезал голову учителю / Reuters

Убийство учителя истории в городе Конфлан-Сент-Онорион подняло на уши правоохранителей. В настоящее время французская полиция уже задержала девять человек в рамках расследования.

Об этом сообщает Le Parisien.

Семеро задержанных – члены семьи подозреваемого в убийстве, еще двое – "из несемейного круга". Других деталей о задержанных, а также об их возможной роли в преступлении не приводится.

Кроме того, как сообщает DW со ссылкой на агентство AFP, задержаны также родители учеников школы, где работал убитый педагог, и ряд лиц, не связанных с семьей предполагаемого террориста.

Отметим, 18-летний житель Москвы чеченского происхождения назвал убитого "псом Макрона" и выложил фото его головы в Twitter. Он был застрелен при задержании. При себе у мужчины был нож, рядом с ним нашли винтовку.

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал нападение, подчеркнув, что это — исламистский теракт.

Убийство преподавателя во Франции – о чем сообщалось ранее:

  • 16 октября в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин мужчина кухонным ножом обезглавил учителя истории из-за карикатуры на пророка Мухаммеда, которую педагог показал на уроке накануне трагической гибели.
  • Согласно предварительному расследованию, убийца — чеченец, родился в Москве в 2002 году и ещё ребёнком приехал во Францию. По некоторым данным, он крикнул "Аллах Акбар" перед тем, как его нейтрализовала полиция.

убийство теракт новости Франции
Сейчас вы просматриваете новость «Во Франции схватили семью чеченца из Москвы, который отрезал голову учителю». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

11:57
Украина на пороге жесткого локдауна: врач назвал сроки
11:50
Во Франции схватили семью чеченца из Москвы, который отрезал голову учителю Видео
11:34
Вкуснющая ленивая запеканка без выпечки – рецепт простого и полезного блюда Видео
11:31
Степанов заявил о неожиданной проблеме из-за коронавируса: в чем причина Видео
11:23
Врач предупредила о скрытой угрозе витамина D Видео
Реклама
11:11
Степанов поведал, кто в Украине чаще всего болеет тяжелым коронавирусом Видео
10:48
Коронавирус в Украине вышел из-под контроля: более 6400 больных за сутки Видео
10:44
Астрологи назвали предсказателя среди знаков Зодиака
10:29
Визит Тихановской в Киев: почему Украине следует сохранять дистанцию мнение
10:25
В Крыму резко ответили на заявление Эрдогана о принадлежности полуострова Видео
10:19
Врач сказала, какие вещества мешают вирусу попадать в клетки
10:00
Невероятные джинсы свободного кроя из 80-х вернулись в моду: фото Фото
09:44
Вашингтон категорично отказался от ядерной сделки на условиях Путина Видео
09:42
Гороскоп на 17 октября для всех: деловой триумф и жесткие решения Видео
09:23
Коронавирус в Киеве рванул вперед и взял новые высоты
08:59
В Киеве "свихнулась" бетономешалка: много помятых авто, есть пострадавшие
08:31
Украину предупредили о "разгуле" стихий: где ожидается дождь с мокрым снегом Видео
08:31
Зеленский открывает ящик Пандоры мнение
08:29
Кравчук предрек крах правоохранительной системы Украины Видео
07:59
Армения нанесла ракетный удар по Гянджи: много жертв и пострадавших Видео
Реклама
07:44
Укрепляет иммунитет и защищает от рака: специалисты рассказали, что может чеснок Видео
07:26
Чеченец из Москвы отрезал голову учителю во Франции: Макрон сделал заявление Видео
07:15
Украину обманули, но Киев действует: Кравчук заявил о пересмотре Будапештского меморандума Видео
07:01
Дуа Липа топлес свела с ума поклонников
06:55
Почему повальная коррупция в Украине неискоренима мнение
06:33
Астролог рассказал, нужно ли Украине переходить с летнего на зимнее время
06:01
Войны за воду не за горами: климатолог дала тревожный прогноз
05:28
Ученые нашли новую жуткую опасность для тела от сменной работы и недосыпа
05:05
Астролог указал на слишком "хитрожелтый" знак Зодиака Видео
04:35
Ученые выяснили, какие запахи перестает ощущать зараженный Covid-19
04:09
Фонарь из тыквы на Хеллоуин: как вырезать тыкву просто и по-хитрому Фото Видео
03:43
Главред рекомендует: Как найти человека по номеру телефона
03:23
В Слуге народа оценили шансы особого статуса русского языка на Донбассе Видео
02:12
Гороскоп на 18 октября для всех: любовные шансы и резкое изменение жизни Видео
01:34
Украина переводит часы на зимнее время: кому это выгодно Видео
00:55
Медики придумали новый тест на тяжесть Covid-19 у больных людей
00:20
"Стало стыдно": Брежнева разделась в примерочной магазина
16 октября, пятница
23:58
Обезглавивший учителя исламист может быть чеченцем из РФ – СМИ Видео
23:41
Украинские лаборатории получили более миллиона грн на разработку вакцины от Covid-19 Видео
23:16
Во Франции учителя обезглавили за карикатуру на пророка Мухаммеда Видео
Реклама
22:59
Коронавирус в Украине установил новый суточный антирекорд заражений Видео
22:45
Резников начнет готовит политиков для работы в ОРДЛО после деоккупации
22:29
В МОЗ назвали главную проблему "украинской вакцины" от коронавируса Видео
22:18
Лечение коронавируса дома: врач сообщил, что нельзя принимать Видео
22:02
В Слуге народа признались, кто может профинансировать опрос
21:54
Климатолог озвучила прогноз по изменению климата Украины
21:39
Инфекционист сказал, сколько суток человек болеет коронавирусом Видео
21:37
"Полноценный анальный оргазм": врач назвала "правильные" позы Видео
21:29
Власти Луганской области бьют тревогу из-за Covid-19 и привлекут пенсионеров Видео
21:20
Грибок: факторы риска и причины возникновения Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять