Во Франции террорист с ножом словил пулю от полицейских / RFI

Во французском городе Авиньон мужчина напал с ножом на полицейских и пытался их зарезать

Об этом сообщает Bfm со ссылкой на собственные источники. По предварительной версии событий, злоумышленник не преуспел со своей атакой. И был застрелен из служебного оружия полицейскими. Остальные подробности инцидента пока отсутствуют.

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