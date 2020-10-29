Во Франции террорист с ножом словил пулю от полицейских

В стране произошел второй за несколько часов теракт.
Во французском городе Авиньон мужчина напал с ножом на полицейских и пытался их зарезать
Об этом сообщает Bfm со ссылкой на собственные источники. По предварительной версии событий, злоумышленник не преуспел со своей атакой. И был застрелен из служебного оружия полицейскими. Остальные подробности инцидента пока отсутствуют.
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Теракт во Франции - что было ранее:
- На популярном французском курорте Ницца человек с ножом напал на прохожих в местной церкви-базилике Нотр-Дам.
- По словам очевидцев, преступник отрезал голову 70-летнему мужчине, перерезал горло женщине и ранил еще нескольких людей. Для того, чтобы обезвредить злоумышленника, полиция стреляла по нему.
- Сейчас террорист в больнице, а его состояние медики оценивают как среднетяжелое.
- До того, 16 октября, в пригороде Парижа эмигрант из РФ Абдулах Анзоров обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати.
- Мотивом преступления, по словам злоумышленника, послужил тот факт, что учитель на занятии показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.
Автор: Дмитрий Видоменко