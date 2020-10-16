Во Франции учителя обезглавили за карикатуру на пророка Мухаммеда

Во Франции мужчина обезглавил учителя истории за показ ученикам карикатур на пророка / Фото: DailyMail

В пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин 16 октября мужчина кухонным ножом обезглавил учителя истории из-за карикатуры на пророка Мухаммеда, которую педагог показал на уроке накануне трагической гибели.

По информации DailyMail, убийцей оказался один из родителей учеников, он публично высказывал свое недовольство карикатурой.

"В пригороде Парижа обезглавили учителя истории и географии. Полиция застрелила нападавшего. По предварительной информации, причиной произошедшего стали карикатуры на пророка Мухаммеда. Преподаватель использовал их, рассказывая детям о свободе слова", — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы инцидент расценивают, как теракт. Очевидцы слышали, как в момент убийства преступник кричал "Аллах Акбар".

Читайте такжеТеракт в Великобритании: мужчина устроил резню в центральном парке Рединга"Он пришел в школу и убил учителя с одним известным всем криком — позже был застрелен полицией. Министр внутренних дел страны прервал рабочую поездку и вернулся в Париж", - рассказали в полиции.

Убийца имел огнестрельное оружие и пытался скрыться от силовиков. Он отказался сдаться и был застрелен после того, как начал угрожать полиции. После этого полиция оцепила территорию, опасаясь того, что на убийце мог быть жилет террориста-смертника.

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