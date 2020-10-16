УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Во Франции учителя обезглавили за карикатуру на пророка Мухаммеда

16 октября 2020, 23:16

Убийцей оказался один из родителей учеников.

Во Франции мужчина обезглавил учителя истории за показ ученикам карикатур на пророка / Фото: DailyMail

В пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин 16 октября мужчина кухонным ножом обезглавил учителя истории из-за карикатуры на пророка Мухаммеда, которую педагог показал на уроке накануне трагической гибели.

По информации DailyMail, убийцей оказался один из родителей учеников, он публично высказывал свое недовольство карикатурой.

"В пригороде Парижа обезглавили учителя истории и географии. Полиция застрелила нападавшего. По предварительной информации, причиной произошедшего стали карикатуры на пророка Мухаммеда. Преподаватель использовал их, рассказывая детям о свободе слова", — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы инцидент расценивают, как теракт. Очевидцы слышали, как в момент убийства преступник кричал "Аллах Акбар".

Читайте такжеТеракт в Великобритании: мужчина устроил резню в центральном парке Рединга"Он пришел в школу и убил учителя с одним известным всем криком — позже был застрелен полицией. Министр внутренних дел страны прервал рабочую поездку и вернулся в Париж", - рассказали в полиции.

Убийца имел огнестрельное оружие и пытался скрыться от силовиков. Он отказался сдаться и был застрелен после того, как начал угрожать полиции. После этого полиция оцепила территорию, опасаясь того, что на убийце мог быть жилет террориста-смертника.

Теракт в Луцке

  • 21 июля в Луцке злоумышленник Максим Кривош захватил автобус с 20 заложниками.

  • Он выдвигал ряд требований, среди которых – видеообращение украинского политического истеблишмента, где они должны были признать себя террористами в законе.

  • Также он просил президента Зеленского записать видео с призывом посмотреть фильм Земляне. Глава государства выполнил его просьбу.

  • Позже преступник сдался, после чего был задержан представителями силовых структур.

убийство теракт пророк новости Франции
Сейчас вы просматриваете новость «Во Франции учителя обезглавили за карикатуру на пророка Мухаммеда». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

23:16
Во Франции учителя обезглавили за карикатуру на пророка Мухаммеда
22:59
Коронавирус в Украине установил новый суточный антирекорд заражений Видео
22:45
Резников начнет готовит политиков для работы в ОРДЛО после деоккупации
22:29
В МОЗ назвали главную проблему "украинской вакцины" от коронавируса Видео
22:18
Лечение коронавируса дома: врач сообщил, что нельзя принимать Видео
Реклама
22:02
В Слуге народа признались, кто может профинансировать опрос
21:54
Климатолог озвучила прогноз по изменению климата Украины
21:39
Инфекционист сказал, сколько суток человек болеет коронавирусом Видео
21:37
"Полноценный анальный оргазм": врач назвала "правильные" позы Видео
21:35
Гороскоп на 17 октября для всех: деловой триумф и жесткие решения Видео
21:29
Власти Луганской области бьют тревогу из-за Covid-19 и привлекут пенсионеров Видео
21:20
Грибок: факторы риска и причины возникновения Видео
21:08
НВО заказал сериал "Фонарь" создателю "Авраам Линкольн, охотник на вампиров"
21:04
В МОЗ похвастались новым ПЦР-тестом для определения нескольких болезней
21:03
Эрдоган рассказал о планах Турции по Крыму Видео
20:48
В ВОЗ назвали эффективное лекарство от коронавируса
20:44
Имбирь: ученые напомнили о преимуществах растения Видео
20:37
В Кабмине озвучили потери от войны на Донбассе
20:24
Турция поможет Украине вернуть Крым: Зеленский сделал заявление Видео
20:23
Алина Гросу рассказала о новом романе и расказала о работе мужа Видео
Реклама
20:21
Названы 2 безболезненных симптома, возникающих за неделю до инфаркта Видео
20:02
Выяснилось, кому стоит делать прививку от коронавируса первым
19:54
В Украине отменили обязательное ВНО по украинскому языку и литературе
19:45
В Баку сделали заявление в адрес США из-за критики Турции по Нагорному Карабаху Видео
19:40
Супер топ-модель по-украински 2020: все участницы сезона
19:39
В Украине обновили правила дистанционного обучения - что нового Видео
19:38
В белорусском МВД рассказали, как намерены стрелять в протестующих
19:25
Assassin's Creed Valhalla ушла на золото. Впечатления журналистов Видео
19:20
В Киеве начался отопительный сезон: сколько домов получили тепло Видео
19:03
Известный украинский фитнес-блогер умер от осложнений Covid-19
18:57
Убийство Гандзюк: суд признал Павловского виновным и избрал наказание Видео
18:55
Супер топ модель по-украински 2020: смотреть онлайн 1 выпуск 16 октября Видео
18:54
В СНБО спрогнозировали, от скольких видов гриппа будут отбиваться украинцы
18:52
Алиев отчитался о взятии Баку новых территорий в Нагорном Карабахе Видео
18:48
Вкуснющая ленивая запеканка без выпечки – рецепт простого и полезного блюда Видео
18:11
Языковой омбудсмен требует фильмы на украинском языке
18:09
В МОЗ рассказали, в чей карман залезут ради покупки вакцины от COVID-19 Видео
18:07
Алиев призвал определить новую роль Турции в Нагорном Карабахе Видео
18:00
Женщина жестоко убила маленькую дочь молотком - подробности инцидента
17:50
"В больнице мест нет": в Харьковской области люди с пневмонией лежат в коридорах Видео
Реклама
17:28
Крупная компания начинает блокировку Smart TV на пиратских телевизорах в Украине
17:28
"Все идет по плану": создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 успокоили фанатов Видео
17:25
Алиев оценил вероятность полномасштабной войны Азербайджана с Арменией Видео
17:15
Ани Лорак представила новую песню Страдаем и любим Видео
17:01
"Сократить население Украины до 300 депутатов": Галкин спародировал опрос Зеленского Видео
16:51
Темные начала 2020 - мистика и жаркие джунгли в новом трейлере Видео
16:40
Мокрый снег и шквалы: спасатели предупредили украинцев об опасности Видео
16:26
В Интернет утекла возможная карта игры Grand Theft Auto 6
16:25
Может сказаться на здоровье: врач рассказал о важности личной гигиены Видео
16:25
Зеленский оценил будущую роль Турции в возвращении Украине Крыма Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять