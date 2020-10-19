Во Франции в ответ на обезглавливание учителя опубликуют религиозные карикатуры

Во Франции власти опубликуют брошюру с религиозными карикатурами / Reuters

Во Франции власти решительно отреагировали на убийство учителя истории в пригороде Парижа и пообещали опубликовать подборку карикатур на религиозные и политические темы.

Как сообщает ТАСС, такое заявление 19 октября сделал председатель ассоциации глав французских регионов Рено Мюзелье.

"Мы, главы регионов Франции, берем сегодня инициативу подготовить издание подборки самых ярких карикатур на религиозную и политическую тему, появлявшихся в региональных и национальных СМИ. Тот факт, что существуют карикатуры на все религии, как и широкий спектр политических работ показывает светский характер республики", — сказал Мюзелье.

По словам французского чиновника, созданием и выпуском брошюры в ближайшее время займется Министерство народного образования Франции. Также сотрудники ведомства в перспективе обязаны будут распространить экземпляры во всех школах Франции.

"Данным жестом, в соответствии с нашей компетенцией, мы хотим показать приверженность ценностям Республики и основным правам каждого из наших граждан жить в мире и свободе", — пояснил Мюзелье.

Представитель власти подчеркнул, что во Франции "богохульство не является преступлением" и на ее территории не место "разгулу мракобесия".

"Когда речь идет о юморе, наше право защищать преувеличение и пародию", — заявил Мюзелье.

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