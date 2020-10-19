Во Франции в ответ на обезглавливание учителя опубликуют религиозные карикатуры

Власти решили выдать отдельную брошюру.
Во Франции власти решительно отреагировали на убийство учителя истории в пригороде Парижа и пообещали опубликовать подборку карикатур на религиозные и политические темы.
Как сообщает ТАСС, такое заявление 19 октября сделал председатель ассоциации глав французских регионов Рено Мюзелье.
"Мы, главы регионов Франции, берем сегодня инициативу подготовить издание подборки самых ярких карикатур на религиозную и политическую тему, появлявшихся в региональных и национальных СМИ. Тот факт, что существуют карикатуры на все религии, как и широкий спектр политических работ показывает светский характер республики", — сказал Мюзелье.
По словам французского чиновника, созданием и выпуском брошюры в ближайшее время займется Министерство народного образования Франции. Также сотрудники ведомства в перспективе обязаны будут распространить экземпляры во всех школах Франции.
"Данным жестом, в соответствии с нашей компетенцией, мы хотим показать приверженность ценностям Республики и основным правам каждого из наших граждан жить в мире и свободе", — пояснил Мюзелье.
Представитель власти подчеркнул, что во Франции "богохульство не является преступлением" и на ее территории не место "разгулу мракобесия".
"Когда речь идет о юморе, наше право защищать преувеличение и пародию", — заявил Мюзелье.
Убийство преподавателя под Парижем
18 октября во Франции по делу об убийстве учителя истории полиция задержала уже 11-го подозреваемого – под стражу взяли подругу террориста.
17 октября в России заявили, что 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения, который обезглавил французского преподавателя под Парижем, не имеет к их стране абсолютно никакого отношения.
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал убийство учителя истории, подчеркнув, что это — исламистский теракт. Потом Макрон заявил, что исламисты во Франции не будут спать спокойно.
16 октября в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин мужчина кухонным ножом обезглавил учителя истории из-за карикатуры на пророка Мухаммеда, которую педагог показал на уроке накануне трагической гибели.