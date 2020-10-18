Во Франции задержали подругу чеченца из Москвы, который отрезал голову учителю

Среди задержанных - известный активист-исламист Абдельхаким Сефриви. На днях он опубликовал видео, в котором осуждает преподавателя.
Во Франции по делу об убийстве учителя истории полиция задержала уже 11-го подозреваемого. Речь идет о подруге предполагаемого террориста.
Об этом сообщает BFMTV.
По информации издания со ссылкой на источник, подругу 18-летнего Абдуллаха А. взяли под стражу в рамках расследования убийства профессора истории.
Кроме того, среди взятых под стражу - родители чеченца, который совершил нападение, а также его дед и младший брат.
Также это отец студента, который обнародовал в соцсетях видео с угрозами в адрес учителя, и еще несколько человек, которые общались с нападающим незадолго перед убийством.
Среди задержанных - известный активист-исламист Абдельхаким Сефриви. На днях он опубликовал видео, в котором осуждает преподавателя.
Добавим, что сегодня в Париже ожидается акция протеста, на которую призвал граждан выйти журнал Charlie Hebdo.
Кроме того, накануне прокурор Жан-Франсуа Рикар подтвердил сообщения СМИ о том, что нападающим был 18-летний чеченец, родившийся в Москве. Он на законных основаниях проживал во Франции в качестве беженца. Сам нападающий не был студентом колледжа.
Отметим, 18-летний житель Москвы чеченского происхождения назвал убитого "псом Макрона" и выложил фото его головы в Twitter. Он был застрелен при задержании. При себе у мужчины был нож, рядом с ним нашли винтовку.
Убийство преподавателя в Париже – о чем сообщалось ранее:
- 17 октября в России заявили, что 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения, который обезглавил французского преподавателя под Парижем, не имеет к их стране абсолютно никакого отношения.
- Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал убийство учителя истории, подчеркнув, что это — исламистский теракт.
- 16 октября в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин мужчина кухонным ножом обезглавил учителя истории из-за карикатуры на пророка Мухаммеда, которую педагог показал на уроке накануне трагической гибели.