Во Франции злоумышленник с ножом устроил жуткую резню

В результате нападения погибли трое людей / Eric Ciotti

На популярном французском курорте Ницца человек с ножом напал на прохожих возле местной церкви-базилики Нотр-Дам.

Как сообщает портал BFMTV со ссылкой на собственные источники в полиции, в результате нападения погибло трое людей и еще несколько получили ранения. Нападавшего задержали полицейские.

По данным агентства Reuters, нападавший обезглавил женщину. Пока о личности и мотивах преступника практически ничего не сообщается. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози уже заявил, что произошедшее "имеет признаки теракта".

При французской полиции для расследования инцидента создан специальный кризисный штаб во главе с министром внутренних дел страны Жеральдом Дарманеном. Также сообщается, что президент Франции Макрон экстренно прибудет в кризисный центр МВД.

Позднее чиновники сообщили, что убийства были совершены внутри храма. По словам очевидцев, преступник отрезал голову 70-летнему мужчине, перерезал горло женщине и ранил еще нескольких людей.

Также есть информация - для того, чтобы обезвредить злоумышленника полиция стреляла по нему. Сейчас террорист в больнице, а его состояние медики оценивает как среднетяжелое.

Церковь Нотр-Дам после нападения / Соцсети

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