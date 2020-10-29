Во Франции злоумышленник с ножом устроил жуткую резню

Инцидент произошел возле церкви на популярном курорте.
На популярном французском курорте Ницца человек с ножом напал на прохожих возле местной церкви-базилики Нотр-Дам.
Как сообщает портал BFMTV со ссылкой на собственные источники в полиции, в результате нападения погибло трое людей и еще несколько получили ранения. Нападавшего задержали полицейские.
По данным агентства Reuters, нападавший обезглавил женщину. Пока о личности и мотивах преступника практически ничего не сообщается. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози уже заявил, что произошедшее "имеет признаки теракта".
При французской полиции для расследования инцидента создан специальный кризисный штаб во главе с министром внутренних дел страны Жеральдом Дарманеном. Также сообщается, что президент Франции Макрон экстренно прибудет в кризисный центр МВД.
Позднее чиновники сообщили, что убийства были совершены внутри храма. По словам очевидцев, преступник отрезал голову 70-летнему мужчине, перерезал горло женщине и ранил еще нескольких людей.
Также есть информация - для того, чтобы обезвредить злоумышленника полиция стреляла по нему. Сейчас террорист в больнице, а его состояние медики оценивает как среднетяжелое.
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Новости Франции - что было ранее:
- 16 октября в пригороде Парижа эмигрант из РФ Абдулах Анзоров обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати.
- Мотивом преступления, по словам злоумышленника, послужил тот факт, что учитель на занятии показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.