Во время предвыборных дебатов Трамп упрекнул Байдена из-за Украины

Дональд Трамп и Джо Байден провели первые дебаты

В США состоялись первые дебаты кандидатов в президенты США. Дональд Трамп и Джо Байден обменялись взаимными обвинениями. В частности, нынешний глава Белого дома заявил, что сын его оппонента во время работы в Украине заработал "целое коррупционное состояние" - имелась ввиду работу в фирме Burisma.

Претензии в сторону Байдена прозвучали на фоне критики Трампа относительно недекларирования его доходов. Байден, в свою очередь, опроверг слова нынешнего президента США.

"Я горжусь своим сыном", – сказал Байден.

Также кандидат в президенты от демократов назвал нынешнего главу Белого дома марионеткой президента России Владимира Путина.

"Я встречался лицом к лицу с Путиным и твердо заявлял ему, что мы не будем принимать его нелепостей. Он является марионеткой Путина", – заявил Байден.

Как известно, президент США Дональд Трамп попал в скандал. По данным СМИ, Трамп не платил федеральный подоходный налог в течении десяти лет, укрыв от налогообложения десятки миллионов долларов.

Напомним: