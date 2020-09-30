Во время предвыборных дебатов Трамп упрекнул Байдена из-за Украины

Претензии в сторону сына Байдена прозвучали на фоне критики Трампа относительно недекларирования его доходов.
В США состоялись первые дебаты кандидатов в президенты США. Дональд Трамп и Джо Байден обменялись взаимными обвинениями. В частности, нынешний глава Белого дома заявил, что сын его оппонента во время работы в Украине заработал "целое коррупционное состояние" - имелась ввиду работу в фирме Burisma.
Претензии в сторону Байдена прозвучали на фоне критики Трампа относительно недекларирования его доходов. Байден, в свою очередь, опроверг слова нынешнего президента США.
"Я горжусь своим сыном", – сказал Байден.
Также кандидат в президенты от демократов назвал нынешнего главу Белого дома марионеткой президента России Владимира Путина.
"Я встречался лицом к лицу с Путиным и твердо заявлял ему, что мы не будем принимать его нелепостей. Он является марионеткой Путина", – заявил Байден.
Как известно, президент США Дональд Трамп попал в скандал. По данным СМИ, Трамп не платил федеральный подоходный налог в течении десяти лет, укрыв от налогообложения десятки миллионов долларов.
Напомним:
- В мае 2014 года сын бывшего в то время вице-президента США Джозефа Байдена Хантер Байден стал членом совета директоров Burisma Group, которую связывают с экс-министром экологии в правительстве Николая Азарова Николаем Злочевским.
- ГПУ расследовала деятельность Burisma, но позже дело было закрыто.
- В марте 2019 года экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко намекнул, что отставка Виктора Шокина с должности генпрокурора связана с уголовным производством, где содержались материалы о том, что члены совета директоров Burisma, в том числе сын Байдена Хантер, получили 17 млн долларов, происхождение которых было сомнительным.
- В мае Луценко подчеркивал, что у его ведомства нет доказательств правонарушений со стороны Джо Байдена или его сына Хантера.
- Ситуация с сыном Байдена стала причиной внешнеполитического конфликта и инициативы запуска процедуры импичмента президента США Трампа в Конгрессе. В итоге нижняя палата Конгресса – Палата представителей - объявила ему импичмент, а верхняя – Сенат – отклонил обе статьи обвинения.