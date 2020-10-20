Ввод войск РФ в Карабах: в Ереване назвали условия

В Армении не исключили ввода войск РФ в Карабах / tiras.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян оценил информацию о переброске в зону конфликта в Нагорном Карабахе боевиков с Ближнего Востока.

Как подчеркнул он в интервью ТАСС, очевидно, что боевики прибывают из Сирии.

"Россия уже официально сказала, что они сирийские боевики. Для меня очевидно, что части или отдельные лица из тех разгромленных групп перебрасываются в Россию, потому что я думаю, что они воспринимают Россию как врага — так же как Нагорный Карабах или Армению. Вопрос в том, как будет продолжаться весь этот процесс: будет ли Россия ждать, чтобы все эти элементы перебрасывались на территорию России и там начали антитеррористическую кампанию или антитеррористические действия", - подчеркнул премьер Армении.

При этом он не исключил, что Россия может принять решение о проведении антитеррористической операции в Нагорном Карабахе.

"Россия предпринимала антитеррористические действия в Сирии, которая довольно далеко от России, потому что действия сирийских боевиков и террористов представляли прямую угрозу национальной безопасности России. Как российские эксперты — правда, не знаю, насколько корректен этот расчет, — сказали, что они находятся примерно в 80 километрах от границ России. Это уже совсем другая ситуация, я думаю, что у России есть легитимное право и основания, чтобы реагировать на эту ситуацию", - добавил Пашинян.

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27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах