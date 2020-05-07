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В США рассказали, что случится при сбросе водородной бомбы на Москву

7 мая 2020, 11:03

Американские эксперты тщательно смоделировали - что случится, если сбросить водородную бомбу на Москву.

Взрыв бомбы
Взрыв водородной бомбы / Shutterstock

В США смоделировали ситуации, при которой водородная бомба мощностью в 10 тысяч мегатонн будет сброшена на столицу России - Москву. 

Соответствующую модель проекта выложили в Сеть на портале We Are The Mighty.

"Мощные ядерные осадки немедленно привели бы к смертельным уровням радиации во многих странах и, вероятно, отравили бы всю Землю", - говорят эксперты.

По их мнению, бомба мощностью в 10 тысяч мегатонн была бы достаточно мощной для испепеления всех территории Франции и Германии.

"Теоретически создание такого оружия возможно, но разве нам нужна одна бомба, способная на такое?", - подытожили эксперты.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о планах по созданию в американской армии самых мощных ядерных сил в мире. По словам главы Белого дома, пока у Америки отсутствуют адекватные договоры с Россией и Китаем по контролю над вооружениями, у властей США нет другого пути, кроме создания мощного ядерного "кулака".

новости США Москва бомбардировка бомба
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